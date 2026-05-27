Dolores Vilavedra, presidenta electa do Consello da Cultura Galega: «Tentaremos preparar a institución para os retos do futuro»
O pleno do órgano estatutario proclamou onte por unanimidade a catedrática de Literatura Galega da USC, única candidata, como presidenta electa do CCG
Dolores Vilavedra (Vigo, 1963) foi elixida esta tarde como presidenta electa do Consello da Cultura Galega (CCG), co voto favorable de todos os membros do pleno. Así, a viguesa, única candidata ao cargo, sucederá a Rosario Álvarez á fronte do órgano estatutario en aproximadamente un mes, unha vez conclúa o procedemento que a levará a comparecer perante o Parlamento e o seu nomeamento sexa aprobado polo Consello da Xunta para, posteriormente, ser publicado polo Diario Oficial de Galicia.
Vilavedra, que ata agora desempeñaba o rol de vicepresidenta da institución, amosouse «moi satisfeita» ao término da sesión plenaria e asegurou que levará a cabo un traballo «continuista» con respecto o labor levado a cabo pola súa predecesora. O reto, segundo asegurou, será preparar unha institución que no 2033 cumprirá o medio século e que precisa unha «consciente actualización do seu papel e das súas funcións» para poder «afrontar os retos do futuro».
Entre eles, figura como prioritario, nun momento no que a lingua e, polo tanto, a cultura galega se atopa nun momento de retroceso sobre todo entre a mocidade, chegar ás capas máis novas da poboación galega e rachar coas desigualdades presentes no achegamento ao galego e á cultura propia. «Garantir o dereito a ser galegos e galegas de pleno dereito tamén nas prácticas culturais debería constituir unha prioridade nos vindeiros anos», sostivo.
Por outro lado, esta viguesa do barrio dos Choróns quere afondar e reforzar o papel asesor do Consello da Cultura e anunciou medidas como o fortalecemento do Observatorio da Cultura Galega e a elaboración dun plan de dixitalización progresiva dos fondos do CCG, tanto dos diferentes arquivos como dos legados que a institución recibe de forma continuada.
A catedrática de Literatura Galega pola Universidade de Santiago de Compostela (USC) destacou que co obxectivo de facerlles fronte a estes desafíos potenciará o traballo en equipo en distintos niveis e buscará fortalecer as relacións institucionais tanto dentro da comunidade coma fóra, nomeadamente coas institucións homólogas vasca e catalá, o Etxepare Euskal Institutua e o Instituto Ramón Llull, respectivamente.
Finalmente, Vilavedra concluíu que o camiño percorrido polo CCG «no fomento do diálogo entre a cultura humanística e a científica xa non ten volta atrás» e asegurou que tentará manter a diversidade disciplinaria que caracterizou a institución desde a súa cración, cunha aposta decidida «pola divulgación e a excelencia».
Antes da elección de Vilavedra como presidenta electa, a reitora da USC, Rosa Crujeiras, Ramón Nicolás, Susana Reboreda e Eduardo Corbelle tomaron posesión como novos membros do pleno da institución.
Informe sobre o CGAC
Preguntada pola situación na que se atopa o CGAC tralo nombramento de Eva López Tarrío e o enfado do sector cultural polo procedemento levado a cabo para a súa elección, Vilavedra anunciou que, pasado o verán e despois dunha serie de encontros, é moi probable que o CCG publique «un informe ao respecto».
A presidenta electa apuntou que hai múltiplos exemplos «deste tipo de tensións», non só en Galicia, e defendeu que o CCG sempre amosou unha «preocupación sólida, profunda e radical coa cuestión da gobernanza das institucións culturais» e recordou que, no ano 2018, o órgano estatutario xa elaborou un código de boas prácticas sobre os postos directivos nas institucións culturais.