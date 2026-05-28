Un recuncho galego na Feira do Libro de Madrid da man de Alvarellos Editora
A editorial compostelá desembarca este venres en Madrid, onde permanecerá ata o 14 de xuño cun stand dedicado integramente á cultura galega
Alvarellos Editora, a editorial independente de Santiago, recoñecible polo seu afán de manter vivas a historia e a cultura galegas, volve, un ano máis, á Feira do Libro de Madrid, un dos eventos máis especiais para os amantes da lectura, que se celebrará dende este venres e ata o 14 de xuño no Parque do Retiro. Máis de 300 casetas e 600 selos editoriais daranse cita neste coñecido espazo da capital, pero a editorial compostelá viaxa a Madrid disposta a marcar a diferenza cun stand cen por cen galego. «Levamos un stand dedicado ao cento por cento á cultura galega, con máis de 120 títulos. En Madrid hai miles de galegos e descendentes de galegos. A eles nos diriximos en primeiro lugar. Pero tamén chega á nosa caseta moita xente lectora curiosa, que quere coñecer literatura galega, poesía... ou que chega buscando grandes clásicos nosos, tanto en galego como en castelán, tales como Rosalía, Cunqueiro, Manuel Antonio, Valle-Inclán ou Pardo Bazán», explica a este xornal Quique Alvarellos, director da editorial.
«Levamos un stand dedicado ao cento por cento á cultura galega, con máis de 120 títulos. En Madrid hai miles de galegos e descendentes de galegos. A eles nos diriximos en primeiro lugar»
A caseta de Alvarellos Editora é a número 360 e estará situada no paseo de Fernán Núñez, preto da Biblioteca Eugenio Trías. Mostrará ao público títulos tanto en galego como en castelán e poderase identificar por un deseño que recolle o rostro de 30 autores e autoras.
Serán dez os apartados que organicen os máis de 1.500 exemplares que levarán consigo: ‘Santiago de Compostela e o Camiño’, ‘Rosalía, Cunqueiro e Pardo Bazán’, ‘Facsímiles’, ‘Federico García Lorca’, ‘20 voces poéticas actuais’, ‘Libros con memoria’, ‘Colección Rescate’, ‘Narrativa’, ‘Divulgación e Ensaio’ e ‘Infantil -Primeiras lecturas’.
Novidades
Non faltarán na caseta da editorial todas as novidades deste ano. Quique Alvarellos destaca as seguintes: «A edición facsimilar de Con pólvora e magnolias de Méndez Ferrín, o poemario Nakba, un berro a favor de Palestina, de Patricia Torrado, ou a tradución ao galego de Natalia Ginzburg que realizou María Alonso Seisdedos de As pequenas virtudes», enumera o director da editorial. Engade, ademais, unha cuarta: «As impactantes Memorias de Syra Alonso, tanto na súa edición traducida ao galego como na moi ampliada en castelán que acabamos de editar».
17 días
O stand de Alvarellos Editora poderá verse no Retiro durante os 17 días que dura a feira. «É moito o traballo e o esforzo persoal e económico de manter unha caseta no Retiro de Madrid durante 17 días, pero compensa polos centos de persoas que se achegan a nós e mercan un exemplar», sinala.
Memorias de Syra Alonso
O derradeiro día da feira, o domingo 14 ás 18.30 horas, presentarán no Espazo RTVE o libro El mar tenía un amargo sabor a lágrimas da autora coruñesa Syra Alonso. A obra recolle as súas memorias, que ven agora a luz por primeira vez en castelán trala súa tradución ao galego no ano 2000 (reeditada en 2025), nun magnífico volume ao coidado do profesor e investigador do Instituto Tecnolóxico Autónomo de México Conrado J. Arranz. A obra incorpora máis de 200 páxinas inéditas sobre os diarios coñecidos ata agora.
Quique Alvarellos convida aos amantes da cultura galega a achegarse ao stand, un espazo no que convivirán os clásicos do Rexurdimento con autores e autoras actuais. Ademais, o stand reúne títulos para todas as idades, dende primeiras lecturas ata obras pensadas para o público adulto.
«As pequenas e medianas editoras facemos un esforzo enorme por manternos a flote, por buscar espazos onde seducir á xente lectora, pero necesitamos políticas públicas que apoien estratexicamente o libro galego»
O editor quixo aproveitar a súa próxima presenza na Feira do Libro de Madrid para facer visible o momento crítico que están a vivir tanto a lingua galega como o mercado do libro. «As pequenas e medianas editoras facemos un esforzo enorme por manternos a flote, por buscar espazos onde seducir á xente lectora, pero necesitamos políticas públicas que apoien estratexicamente o libro galego», sinala.
Alvarellos Editora
Alvarellos Editora nacía en Lugo en maio de 1977 da man de Enrique Alvarellos Iglesias, no ambiente de recuperación cultural aberto pola democracia, e desde 2004 está asentada en Santiago. A súa propia historia defínea como unha empresa familiar, case artesanal nos seus comezos, sostida polo esforzo persoal do seu fundador e por unha fonda vocación galeguista: publicar libros ao servizo da memoria, da lingua, da identidade e da cultura de Galicia. Con case cinco décadas de traxectoria, a editorial soubo combinar continuidade e renovación, mantendo unhas raíces moi vencelladas a Galicia mentres adapta o seu catálogo ao presente mediante novas coleccións, unha edición coidada, a recuperación de textos, o ensaio, a poesía, a narrativa, o álbum ilustrado e contidos culturais diversos.
- Vuelve el mayor parque acuático de Galicia: ya hay fecha de apertura
- El aeropuerto de Santiago se reactiva con el estreno de las rutas a Nueva York, Cork y Ámsterdam
- Iyán Fariña, el joven de 19 años desaparecido en una playa de Avilés, tiene sus raíces familiares en Corme
- Operativo de la Agencia Tributaria en Teo: registran una casa en Luou
- Una mujer se precipita al río Sar con su coche desde el parking del Hospital de Conxo y sale ilesa de milagro: 'Volvín nacer
- La cantera de la que salió la piedra para el Hostal dos Reis Católicos en 1501: a 300 kilómetros de distancia en el corazón de Portugal
- La compostelana Castrosua desembarca en Palma con los primeros autobuses eléctricos de la isla
- No es Inditex: esta empresa gallega es la segunda mejor de España para trabajar, según Financial Times