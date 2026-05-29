Belén Bertonasco, redactora de EL CORREO GALLEGO publica su primer poemario

Hace ya cuatro que años que Belén Bertonasco se lanzó a la aventura de dejar atrás a su familia y amigos de Buenos Aires, su ciudad natal, para asentarse en Galicia, tierra de sus abuelos paternos y que siempre ha sentido como suya. Actualmente, reside en Santiago, a donde se trasladó para cursar el Máster en Periodismo y Comunicación Multimedia de la Universidad de Santiago de Compostela, y la ciudad se ha vuelto insustituible para ella, pues es aquí donde se ha establecido y donde trabaja como redactora en la sección de sociedad de EL CORREO GALLEGO. La experiencia de la emigración la marcó tan profundamente que sintió la necesidad de dar forma física a lo que le estaba pasando, y así encontró su mejor terapia en lo que más le apasiona: la escritura. Al poco de llegar a Galicia decidió plasmar con palabras todo aquello que la abrumaba, pues a fin de cuentas cualquier amante de la escritura sabe que no hay nada más sanador que aquello que se graba en una hoja en blanco. De esta decisión nace el poemario Cartografía del regreso, su primera obra publicada, en la que narra la experiencia del desplazamiento, la memoria y la identidad desde una perspectiva íntima y contemporánea. «En realidad este libro nació con la idea de ser una novela. Empecé en 2022 a escribirlo, pero notaba que no fluía, así que el año pasado decidí recoger todas las páginas que tenía escritas de la novela y darles forma de poesía. De pronto, todo tenía sentido y encontré la mejor forma y la más honesta de describir mi proceso migratorio», cuenta Belén.

«En realidad este libro nació con la idea de ser una novela. Empecé en 2022 a escribirlo pero notaba que no fluía, así que el año pasado decidí recoger todas las páginas que tenía escritas de la novela y darles forma de poesía. De pronto, todo tenía sentido y encontré la mejor forma y la más honesta de describir mi proceso migratorio»

Y es que para ella asentarse en Galicia le supuso el convencimiento de que «estaba volviendo a casa» pero también toda una vorágine de sentimientos encontrados por lo que dejaba atrás y por el temor de lo que vendría.

Loto Azul

Bertonasco publica su primer libro de la mano de la editorial Loto Azul, que confió en ella y su potencial desde un primer momento. «Tuve la suerte de que contactó conmigo Cristina, de la editorial Loto Azul, para explicarme que le había gustado mucho mi poemario y que jamás habían tenido uno que tratara la emigración. Sintió mi escritura muy cercana y empática y me ofrecieron la oportunidad de publicar con ellos y no lo dudé», explica.

Portada de 'Cartografía del regreso' / CEDIDA

Belén es consciente de lo que significa que una editorial apueste por una autora novel. Al principio, el síndrome del impostor amagó con aparecer, pero ahora tiene claro que no puede permitirle la entrada: la inseguridad, hastiada y persistente, no debe interrumpir el pulso de su escritura.

Los poemas

El poemario se divide en cuatro partes, todas protagonizadas por «Ella» , en las que se pueden apreciar las fases propias de un proceso migratorio: ‘La tierra que dejé’, ‘Los nombre en el viaje’, ‘Donde llueve distinto’ y ‘El regreso de no volver’.

«Son poemas honestos y no exentos de crudeza porque la emigración trae a tu vida muchas experiencias que no esperabas y muchos miedos»

«Cada parte está, en cierta forma, atravesada por mi experiencia, pero yo no soy la protagonista de los poemas, es otra persona a la que me refiero como ‘Ella’. Son poemas honestos y no exentos de crudeza porque la emigración trae a tu vida muchas experiencias que no esperabas y muchos miedos».

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Presentación

La presentación del poemario está programada para el próximo 18 de junio, a las 19.00 horas, en El Filandón, en Santiago. El libro, de momento, puede adquirirse a través de la página web de la editorial Loto Azul o del Instagram de la autora (@belualvarezb). La previsión es que en un futuro llega a las librerías y mientras eso sucede, Belén no pierde el tiempo, por lo que ya está ultimando su siguiente trabajo. Esta vez cambia la poesía por la narración y se atreve con una novela de ficción, cuya acción está ubicada en Santiago, que no dejará a nadie indiferente. Ella lo tiene claro: habrá libros de Belén Bertonasco para rato. Una mente creativa necesita dar salida, de algún modo, a todo el potencial que lleva dentro, y ella ha encontrado en la escritura la mejor manera de hacerlo.