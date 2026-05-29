Los agresores machistas reincidentes recurren antes a la violencia cuando sus parejas son mayores que ellos

Una investigación pionera de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) revela un factor de riesgo poco explorado en la violencia de género: las diferencias de edad entre los dos miembros de la pareja y el riesgo al que se exponen las mujeres que son significativamente mayores que los hombres. El estudio, efectuado con más 3.200 casos registrados por del Departament de Justícia de la Generalitat, expone un patrón contundente: las mujeres que superan a su pareja en más de 10 años tienen un tiempo de protección sin sufrir nueva violencia un 41,8% más corto que las parejas en las que el hombre es entre uno y cuatro años mayor que ella, que es el grupo de referencia.

En cambio, las mujeres que son mucho más jóvenes, más de 10 años menos que su pareja, disfrutan de un tiempo de protección sin nueva violencia hasta un 57% más largo. La investigación ha sido publicada en 'Journal of Interpersonal Violence' y dirigida por Jorge Rodríguez-Menés, profesor Serra Húnter del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la UPF y coordinador del Grupo de Investigación en Sociodemografía –DemoSoc– de la Universidad.

Condenados

Para llevar a cabo la investigación, Rodríguez-Menés y su equipo –del que también han formado parte Fatimah Saadi, investigadora predoctoral de la UPF, y Carlos Palomo Lario, de la Universidad de Mannheim, Alemania– han seleccionado los hombres condenados en Catalunya por violencia machista entre enero de 2010 y octubre de 2014 y los han vinculado con sus víctimas, las mujeres que habían solicitado y obtenido una orden de protección.

A partir de estos datos, han reconstruido las trayectorias completas de delincuencia y victimización hasta marzo de 2019 y han aplicado modelos estadísticos, basados en el periodo sin sufrir violencia, para determinar qué factores aceleran o retrasan la reincidencia. En total, han seguido a 3.247 parejas durante ocho años y han encontrado una tasa de reincidencia del 37%, con un mayor peligro cuando la mujer es mayor que el agresor, que aumenta cuanto más grande es la diferencia de edad a favor de ella, pero sin diferencias estadísticamente significativas en cuanto a si las víctimas son jóvenes, de media edad o mayores.

Diferencia de estatus

El motivo que incrementa el riesgo de violencia machista si la mujer es significativamente mayor que el hombre, según los investigadores, está relacionado con la teoría de la inconsistencia de estatus, arraigada en el feminismo postestructuralista, que interpreta que los hombres responden con violencia cuando perciben que su pareja desafía las normas tradicionales de género, por ejemplo, superándolos en conocimiento, recursos o autonomía.

"Cuando ella es mayor, puede darse esta circunstancia, que genere inseguridad en el hombre y, por tanto, intente restaurar con violencia el orden patriarcal", explica Rodríguez-Menés, quien también quiere dejar claro "que la investigación no indica que las mujeres que son mayores que sus parejas vayan a sufrir violencia, sino que, según los datos, la probabilidad es mayor". Los investigadores han analizado otras teorías para intentar explicar por qué las diferencias de edad pueden influir en el riesgo, pero solo han encontrado consistencia en la tesis mencionada.

También es compatible con esta teoría, según apunta el investigador, que los prejuicios sociales que existen hacia las parejas en las que ella es mayor que él puedan incrementar las "tensiones de pareja y que por eso él recurra a más violencia". Asimismo, "otro posible" factor está relacionado con que, debido al edadismo hacia las mujeres mayores, estas tienen cada vez menos posibilidades de encontrar pareja, al contrario que ellos, que no se ven tan devaluados con el envejecimiento. "Esa escasez les empuja a relacionarse con hombres más jóvenes que son problemáticos y tienen antecedentes en violencia de género", explica el profesor de la UPF.

Las recomendaciones

Sin embargo, aclara, "no se relacionan con hombres violentos en general, solo con agresores reincidentes en pareja, lo que nos hace sospechar que la teoría que mejor se ajusta a los datos que hemos recabado es la de la inconsistencia del estatus".

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La investigación pone de manifiesto, según sus impulsores, que las diferencias de edad en las parejas, sobre todo si ella es mayor, deben incorporarse como un factor de riesgo en los protocolos de evaluación del peligro. Asimismo, es necesario la puesta en marcha de políticas de apoyo específico a las mujeres en relaciones hipógamas, es decir, con un compañero de clase social, nivel educativo o estatus económico inferior al propio y campañas educativas que acaben con el edadismo y promuevan relaciones igualitarias, independientemente de la edad.