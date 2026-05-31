Los ejecutivos jubilados del Banco Gallego celebran su encuentro anual en el Pazo de Vilaboa
La tradicional cita volvió a poner de manifiesto los fuertes lazos de compañerismo que mantienen
El Correo Gallego
Los antiguos ejecutivos del desaparecido Banco Gallego celebraron su tradicional comida anual de confraternización en el emblemático Pazo de Vilaboa, en A Coruña, en una jornada marcada por el reencuentro, la amistad y los recuerdos compartidos tras años de trayectoria profesional en la entidad financiera.
Un menú de altura
Los asistentes disfrutaron de un cuidado menú gastronómico que comenzó con diversos entrantes de bienvenida, seguido de una selección de mariscos compuesta por camarones y cigalas. Como plato principal se sirvió jarrete, que puso el broche culinario a una comida desarrollada en un ambiente distendido y cordial.
La celebración concluyó con los postres, acompañados de champán, además de café y chupitos, que prolongaron la sobremesa entre anécdotas y conversaciones sobre la actualidad y los años vividos en el sector bancario.
Una tradición consolidada
El encuentro volvió a poner de manifiesto los fuertes lazos de compañerismo que mantienen los antiguos directivos y ejecutivos del Banco Gallego, quienes continúan reuniéndose periódicamente para preservar una relación forjada durante décadas de trabajo conjunto.
- La mayor orquesta de España, con un escenario más largo que un avión, aterriza a 1 hora de Santiago a principios de junio
- Detenido el profesor del Colegio Peleteiro investigado por una supuesta agresión sexual
- Fallece el neumólogo compostelano Juan Suárez Antelo a los 56 años
- La fórmula de un gigante lácteo con 40.000 vacas y 650 trabajadores para atraer mano de obra a las granjas: 'Nuestra cultura se puede aplicar en Galicia
- Un hombre borracho destroza la terraza de la Cervecería Estudiantil por no querer abonar una consumición al momento
- Casi 1.300 plazas para mayores en balnearios: diez días todo incluido por menos de 400 euros
- No descartamos que Ryanair deje Lavacolla si siguen subiendo los costes
- Los helicópteros más avanzados de las Fuerzas Armadas ultiman en Santiago su participación en el desfile militar de Vigo