Los ejecutivos jubilados del Banco Gallego celebran su encuentro anual en el Pazo de Vilaboa

Los antiguos ejecutivos del desaparecido Banco Gallego celebraron su tradicional comida anual de confraternización en el emblemático Pazo de Vilaboa, en A Coruña, en una jornada marcada por el reencuentro, la amistad y los recuerdos compartidos tras años de trayectoria profesional en la entidad financiera.

Los ejecutivos jubilados del Banco Gallego celebran su encuentro anual / Cedidas

Un menú de altura

Los asistentes disfrutaron de un cuidado menú gastronómico que comenzó con diversos entrantes de bienvenida, seguido de una selección de mariscos compuesta por camarones y cigalas. Como plato principal se sirvió jarrete, que puso el broche culinario a una comida desarrollada en un ambiente distendido y cordial.

La celebración concluyó con los postres, acompañados de champán, además de café y chupitos, que prolongaron la sobremesa entre anécdotas y conversaciones sobre la actualidad y los años vividos en el sector bancario.

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Una tradición consolidada

El encuentro volvió a poner de manifiesto los fuertes lazos de compañerismo que mantienen los antiguos directivos y ejecutivos del Banco Gallego, quienes continúan reuniéndose periódicamente para preservar una relación forjada durante décadas de trabajo conjunto.