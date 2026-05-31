Las orquestas que musicalizan las verbenas desde siempre

Hay quien dice que el verano gallego no empieza hasta que suena una orquesta en una plaza. La historia de las verbenas está bien arraigada a Galicia.

En las primeras décadas del siglo XX, entre 1900 y 1950, las verbenas gallegas vieron como las gaitas y las bandas de música incorporaron música bailable importadas desde América como el charlestón, el fox-trot, el jazz o el tango, por la gran emigración desde Galicia a países como Cuba, Argentina o Venezuela.

Poco a poco los integrantes de las diferentes bandas de música se fueron constituyendo en Galicia y en los países de destino de la emigración con agrupaciones especializadas en música bailable moderna, con el nombre de jazz bands u orquestas.

Ya entrado el siglo XX estas bandas empezaron a incluir en su repertorio música más actual como la cumbia, el merengue, el rock, el pop y hasta el reggaetón, trayendo a su público a gente más joven.

Las primeras orquestas: 1919-1938

Las orquestas llegaron a diferenciarse con las bandas civiles y militares por su elección de ritmos modernos, que venían de América del Norte y del Sur, trayendo nuevos bailes como el agarrado, frente a la muiñeira o la jota gallega.

Ya en esa época se las publicaba en los programas o libros de las fiestas se anuncian verbenas en las que actúan bandas, orquestas y charangas.

En esta época nacieron orquestas como la Compostela, creada en 1919 y la más antigua de Galicia, que en sus inicios las películas de cine mudo, además de animar bailes y fiestas.

La posguerra: 1939- 1949

Después del parón obligado por la Guerra Civil, en el año que finaliza la misma regresan las verbenas a Galicia con las celebraciones religiosas, anunciándose en carteles con lemas del régimen franquista como Año de la Victoria o Arriba España.

En A Coruña nace en 1939 la orquesta Los Satélites, fundada por Manuel Otero Mariñas y Jaime Camino. En los carteles se mencionan gaitas del país, bandas civiles y militares y hasta alguna jazz band que lograron sobrevivir a la guerra.

La conexión con el exterior: 1950-1959

La situación económica de Galicia y España mejora lo que permite que se constituyan nuevas orquestas. Comienzan a actuar en verbenas, teatros, fiestas, o en las novedosas salas de fiestas.

En este período histórico se constituyen algunas orquestas como la París de Noia (1957). Además, los carteles y sus programas empiezan a incluir fotos de las formaciones o de sus integrantes más destacados.

En el año 1954 Los Satélites viajan a Venezuela a probar fortuna en salones de baile de grandes hoteles y casinos. Es en ese país donde pueden aprender y perfeccionar de primera mano nuevos ritmos latinos para importar a la verbena gallega: salsa, merengue, chachachá.

A finales de este período comenzaba a ser habitual que las orquestas profesionales tuvieran actuaciones en países donde se encontraban gallegos en la emigración como Suiza o Alemania pero también en Marruecos, Finlandia o Japón.

Los vocalistas: 1960-1974

En estos años comienzan a encontrarse en los anuncios de las actuaciones de las orquestas, páginas enteras de los programas de las fiestas y en ellos, fotos de los cantantes.

A las orquestas se unen grupos que buscan hacer una música más moderna, influenciados por el rock, como Cortegada, Emperadores, Los Chicos del Jazz o Los Tamara, entre otros.

La orquesta Cortegada en sus años de esplendor / Redes sociales

El abaratamiento de la tecnología permite que se multipliquen los anuncios de radio y Los Tamara o Los Satélites comienzan a grabar sus discos.

Libertad: 1975-1984

Con la muerte de Franco, se moderniza la la legislación afectando a los profesionales de la música y en 1977 se funda el Sindicato Profesional de Músicos Españoles y la Asociación sindical de profesionales del espectáculo, que en 1979 es ya Sindicato Galego da Música.

En 1980 Los Satélites se convierte en la orquesta titular del programa Aplauso de la Televisión Española. Y en 1983, Faro de Vigo, del mismo grupo editorial que EL CORREO GALLEGO, estima que había alrededor de 500 orquestas de verbena. En esta época también aparecer las agencias de contratación.

TVG: 1985-1992

El día 24 de febrero de 1985 inaugura sus emisiones la Radio Galega y el 24 de julio del mismo año lo hace la Televisión de Galicia, que se convertirán en plataformas para difundir la música gallega. En 1987, se estrena el programa Verán, Verán, el primero de muchos con formato de gala de verano.

En el año 1987 comienza las emisiones el programa Vernes show. Este espacio televisivo contaba, de manera habitual, con actuaciones de orquestas de verbena gallega. Este formato de programa se va a mantener a lo largo del los años con Noite de estrelas (1989) para evolucionar en Luar (1992).

Macroconciertos: 1993-1998

Con el Pelegrín como mascota, el año 1993 es el primer Xacobeo moderno para lo cual se diseña un programa promocional y cultural, que extiende las programaciones musicales de las fiestas de pueblos y parroquias, y trae artistas de renombre, tanto nacionales como internacionales. Los conciertos de cantantes y agrupaciones populares en las emisoras comienzan a ganar espacio en los programas de festejos de los pueblos y ciudades frente a las orquestas de verbenas.

Espectáculos visuales 1999 - Actualidad

Los años xacobeos de 1999, 2004 y 2010 atraen grandes inversiones en conciertos. Ante la necesidad de renovarse por la llegada masiva de artistas y grupos de fuera, las orquestas empiezan a convertir sus conciertos en espectáculos visuales con efectos especiales, luces y acrobacias.

El 18 de junio de 2015 medio millar de artistas de orquestas gallegas se manifestaron en Santiago para reclamar que la verbena gallega fuera declarada patrimonio cultural por la Xunta y para exigir una reducción del IVA para el sector de la música.

En 2019, la Asociación Galega de Orquestas pone en marcha una iniciativa para solicitar de la Xunta que las fiestas parroquiales o patronales gallegas sean declaradas Bien de Interés Cultural (BIC).

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La importancia de las orquestas de verbena en los últimos cien años hace que tenga una influencia sumamente importante en la música gallega actual. La estética, los repertorios, los contextos de fiesta donde se desarrollan las actuaciones fue marcando a generaciones de artistas y al público mismo que asumen a las orquestas gallegas como parte de la propia identidad de Galicia.