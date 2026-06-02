Detenido por agredir sexualmente durante décadas a sus hermanas, hija y nieta en Cádiz

La Policía Nacional ha detenido en Algeciras (Cádiz) a un hombre acusado de agredir sexualmente durante décadas a las mujeres de su familia, entre ellas su hija, su nieta y hermanas, cuando eran menores de edad.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado este martes de que las agresiones sexuales, un “secreto familiar” durante décadas, según algunas de las víctimas, salieron a la luz el pasado 11 de mayo, cuando una mujer de 47 años acudió a dependencias de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM), acompañada de su hermano, para denunciar a su padre por agresiones sexuales sufridas cuando era menor de edad. Según manifestó ante la Policía, su madre habría tenido conocimiento de los hechos y presuntamente los habría encubierto.

A raíz de esta denuncia, los investigadores sospecharon que podría haber más víctimas en el entorno familiar del hombre, por lo que tomaron declaración a una de las nietas del denunciado, que contó a los agentes que había sido víctima de agresiones sexuales por parte de su abuelo cuando tenía 4 años.

Los agentes de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer de la Comisaría de Algeciras iniciaron diversas gestiones de investigación para localizar y entrevistar a las hermanas del hombre para comprobar si también habían sufrido hechos similares durante su infancia.

Dos de ellas confirmaron haber sido víctimas de agresiones sexuales continuadas cuando eran menores de edad. Las víctimas manifestaron que los hechos habían permanecido ocultos durante décadas, tratándose de un “secreto familiar” que nunca habían revelado. Sin embargo, tras conocer la situación sufrida por su sobrina, decidieron colaborar con la investigación y relatar las agresiones.

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Tras las pesquisas policiales y el análisis de las declaraciones e indicios recabados, los agentes procedieron a la detención del presunto autor por dos delitos de agresión sexual, así como a la imputación de la madre de una de las víctimas como presunta autora de un delito de encubrimiento. El proceso judicial continuará pese a que algunos de los hechos pudieran haber prescrito.