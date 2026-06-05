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La visita del papa León XIV a España, en directo: última hora de la llegada del pontífice a Madrid

Prevost estará en la capital del 6 al 9 de junio, luego viajará a Barcelona y, de ahí, a Canarias

Operarios trabajan este jueves en la instalación de una de las estructuras para la misa del Papa en Madrid.

Operarios trabajan este jueves en la instalación de una de las estructuras para la misa del Papa en Madrid. / Maria Aguilella Pardo / EFE

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A. Romero / J. Quintana

Madrid

El papa León XIV está a punto de llegar a España. El Sumo Pontífice afronta una apretada agenda que incluye tres comunidades autónomas en ocho días: estará en Madrid del 6 al 9 de junio, en Barcelona del 9 al 11 y, en Canarias, del 11 al 12. En total, 2.500 kilómetros.

Miles de fieles se acercarán a los múltiples actos que la Santa Sede ha programado para unos intensos días que han bautizado con el nombre 'Alzad la mirada'. En la capital será recibido por los Reyes, se reunirá con Pedro Sánchez y oficiará una gran misa en la Plaza de Cibeles, entre otros compromisos. En su estancia en la ciudad condal inaugurará la Torre de Jesucristo de la Basílica de la Sagrada Familia, donde también presidirá una eucaristía. En Gran Canaria y Tenerife conocerá de primera mano la crisis migratoria que vive el archipiélago.

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Siga aquí la última hora de los actos del papa León XIV en España.

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