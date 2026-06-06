Calor, nervios y vivas al Papa y al Rey en la llegada de León XIV al Palacio Real de Madrid

A las 11:15 de la mañana, unas misteriosas explosiones provocaban un pequeño susto entre el público que llenaba las inmediaciones del Palacio Real de Madrid para esperar la llegada del Papa León XIV a la capital de España. Más de un turista pensó que se trataban de bombas.

Eran salvas de honor, disparadas por la Batería Real. Formaba parte del recibimiento que Madrid le tenía guardado al pontifice en su primera visita oficial a España como pontífice. Un evento de magnitud mundial para el que se congregaron en el centro de la ciudad fieles y peregrinos de todo el mundo.

Una hora antes de las salvas, a las 10:13, llegaba el Papa a Barajas, con un cuarto de hora de adelanto. Su primera parada oficial fue el Palacio Real. El perímetro de la entrada lució abarrotado desde dos horas antes del aterrizaje, como si de pillsr la primera fila de un concierto se tratara.

Activistas

Entre el público, muchos extranjeros, muchos veinteañeros cantando “esta es la juventud del Papa” y una serie de activistas envueltos en una bandera de España con el Valle de los Caídos como escudo, y carteles que pedían: “Santo Padre, salve el Valle”.

Tañeron las campanas de la iglesia de La Almudena a las 11:30 en punto, hora a la que estaba prevista la llegada de León XIV al Palacio Real. La multitud jaleaba cualquier pequeño acontecimiento, por mínimo que fuese: el redoblar de las campanas, las salvas de honor o la llegada de cualquiera del interminable contingente de vehículos oficiales que iba llegando al palacio.

Respetó el clima a las millares de personas que se concentraron en el entorno del Palacio Real. La bajada de temperaturas de los últimos días acompañó a las nubes, que taparon el sol e hizo que la primera parte de la espera no se cobrase ninguna víctima por golpe de calor.

"Sal al balcón"

Sin ningún tipo de información procedente del interior del palacio, los presentes recurrieron a sus teléfonos móviles para ver por la tele, en tiempo real, cómo se iba desarrollando la visita papal. El calor y los nervios se fueron apoderando poco a poco de la multitud, generando un cántico impaciente: “Papa León, sal al balcón”.

A las 13:36, tras las declaraciones institucionales y con una notable demora, emergió el Papamóvil por la puerta del palacio, coincidiendo con la salida del palacio de los reyes de España y las dos infantas. No hubo salida al balcón, pero sí un breve paseo por la puerta del monumento, que se cnovirtió en el momento culminante de la mañana.

Con vivas al Rey y al Papa entre los asistentes, se inicio este periplo apostólico español de León XIV. El pontífice se hizo esperar, pero sus fieles aguantaron firmes a pesar del calor.