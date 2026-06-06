Stellantis Vigo, Estrella Galicia, Voltfer, Aluminios Cortizo y Xeal, protagonistas de los Premios de Industria y Energía de Galicia 2026

Santiago ha vivido en la tarde de ayer una de sus grandes citas con la industria y la ingeniería en la Gala de la Industria y Energía de Galicia 2026, un encuentro en el que el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia (ICOIIG), en colaboración con la Asociación de Ingenieros Industriales de Galicia (AIIG), ha hecho entrega de unos premios que trascienden lo técnico para convertirse en un reconocimiento al talento, al esfuerzo y a la capacidad de transformar territorio.

En una edición marcada por la emoción y el orgullo compartido, la industria gallega ha sido celebrada como lo que realmente es: un motor de futuro construido por personas, ingenieros y equipos que hacen posible cada avance. El acto ha contado con la participación de destacados representantes institucionales, entre ellos Julio García Cordonié, decano del ICOIIG y presidente de la AIIG, el secretario xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético de la Xunta de Galicia, Nicolás Vázquez Iglesias; la directora xeral de Estratexia Industrial e Solo Empresarial, Margarita Ardao Rodríguez; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco Lobeiras; representantes de la Diputación de A Coruña, así como responsables del ICOIIG y la AIIG, como Rocío Lourenco Presa, delegada del ICOIIG en Santiago, junto a directivos de las empresas galardonadas y representantes deltejido industrial y energético gallego.

El decano Julio García Cordonié ha destacado que la sociedad y la ingeniería industrial tienen tres desafíos que “me parece necesario abordarlos. El primero es el problema de la vivienda. La construcción industrializada —modular, prefabricada, precisa— puede ser parte importante de la solución. Porque es más rápida, más eficiente, más sostenible. El segundo es el fomento de las vocaciones técnicas. Hacen falta ingenieros. Y los que salen cada año de las Escuelas no son suficientes. No habrá reindustrialización en Galicia sin ingenieros. El tercero es la retención del talento; de todo tipo de talento; de talento junior, por supuesto, pero también, como muchas empresas están haciendo ya, de talento senior. Galicia forma profesionales excelentes que con demasiada frecuencia desarrollan su carrera fuera de nuestra comunidad".

Galardonados en los Premios de Industria y Energía de Galicia 2026 / CEDIDA

Un palmarés que refleja la fuerza de la industria gallega: premio a la trayectoria profesional José Luis Alonso Mosquera — Plant General Manager, Stellantis Vigo Uno de los momentos más emotivos de la gala ha sido el reconocimiento a José Luis Alonso Mosquera, ingeniero industrial y actual director de la planta de Stellantis Vigo. Su trayectoria, desarrollada en el ámbito internacional dentro del grupo PSA y posteriormente Stellantis, simboliza el compromiso, la excelencia técnica y la vocación industrial que han impulsado durante décadas el sector de la automoción. Su liderazgo en una de las plantas más relevantes de Europa ha sido clave para consolidar Vigo como referente industrial.

Mejor actuación en industria ESTRELLA GALICIA — Nueva fábrica en el polígono de Morás (Arteixo, A Coruña). El jurado ha distinguido la nueva planta de Estrella Galicia como un hito industrial europeo por su escala, su automatización avanzada y su firme apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia energética. Un proyecto que no solo produce, sino que impulsa empleo, territorio y futuro.

Mejor actuación en energía VOLTFER — Planta fotovoltaica de autoconsumo para Friotea, S.L. (O Porriño) Voltfer ha sido reconocida por llevar la energía solar directamente al corazón de la industria alimentaria gallega, demostrando que la transición energética ya no es una aspiración, sino una realidad que mejora la competitividad y reduce el impacto ambiental.rio y futuro.

Accésit: E.NOVA ENERXÍA — Planta fotovoltaica para SAT Vila Alborés (Mazaricos) El jurado ha otorgado también un accésit a E.Nova Enerxía por una instalación de autoconsumo fotovoltaico de menor potencia desarrollada para SAT Vila Alborés, explotación ganadera bovina orientada a la producción de leche de calidad en Mazaricos. Ambos proyectos comparten el denominador común de mejorar la eficiencia energética en actividades ligadas al sector primario gallego.

Innovación industrial ALUMINIOS CORTIZO — Campus Tecnológico (Padrón) El Campus Tecnológico de Cortizo ha sido premiado como un espacio donde la ingeniería se convierte en conocimiento, diseño y futuro, consolidando a Galicia como referente internacional en innovación en fachadas y soluciones constructivas avanzadas.

Innovación energética XEAL — Renovación de la Central Hidroeléctrica Fervenza (Ézaro) XEAL ha sido galardonada por la transformación integral de una infraestructura clave, combinando digitalización, seguridad, eficiencia y sostenibilidad para prolongar la vida útil de una instalación estratégica para el sistema eléctrico gallego.

Sostenibilidad medioambiental LITOSOIL — Valorización de suelos contaminados mediante biotratamiento avanzado (Coirós) Premio a un proyecto pionero en economía circular que transforma suelos contaminados en materiales reutilizables para obra civil y restauración ambiental. Premio seguridad industrial Agencia de Turismo de Galicia — Xunta de Galicia Reconocimiento a su compromiso con la seguridad, la calidad y la sostenibilidad en el sector turístico mediante la implantación de protocolos, planes de contingencia y medidas de prevención.

Premio seguridad industrial (PYME) Talleres Marcos Gómez, S.L. Distinguida por su compromiso con la seguridad técnica, la mejora continua y la cultura preventiva en el ámbito de la automoción y la mecánica industrial.

Una noche para la industria gallega Más allá de los premios, la gala ha sido un homenaje colectivo a la industria gallega y a todas las personas que la sostienen con su trabajo diario.

Los Premios de Industria y Energía de Galicia 2026 consolidan su papel como referente en el reconocimiento a la excelencia industrial, energética y medioambiental, poniendo en valor una Galicia que innova, produce y lidera. El ICOIIG agradece la colaboración de la Xunta de Galicia, patrocinadores y entidades participantes, así como el compromiso de todas las empresas y profesionales galardonados.