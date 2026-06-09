La juguetería compostelana que quizá no conocías: juegos para todas las edades y torneos de ajedrez

Cuando Sandra Villaverde abrió Escondi-T en Santiago en 2018, lo hizo con una idea difícil de encasillar. Tanto es así que ni ella misma se atreve a definir su negocio como una simple juguetería educativa. Situado en la Rúa Rosalía de Castro, el establecimiento ha evolucionado hasta convertirse en un espacio de encuentro donde conviven juguetes, talleres culturales y artísticos y torneos de ajedrez. Y es que Escondi-T es mucho más que un local en el que comprar juguetes para niños: es un negocio con una filosofía muy clara, la de demostrar que el juego no tiene edad. «Creé Escondi-T tras años trabajando en la zona infantil de una librería muy emblemática de la ciudad. Fue entonces cuando empecé a empaparme con las lecciones de los libros de pedagogía y a ver el juego de una forma diferente: como una herramienta potentísima de aprendizaje», cuenta Sandra. Tras conocer los beneficios de jugar, decide crear este negocio en el que no podía faltar una zona en la que probar los artículos que vende.

«Creé Escondi-T tras años trabajando en la zona infantil de una librería muy emblemática de la ciudad. Fue entonces cuando empecé a empaparme con las lecciones de los libros de pedagogía y a ver el juego de una forma diferente: como una herramienta potentísima de aprendizaje»

Es por ello que existe un espacio al que todo el mundo puede acceder a jugar y que se ha convertido en una sala multidisciplinar. «Aquí aprovecho para hacer actividades de todo tipo relacionadas con el aprendizaje, con el arte, la cultura... Últimamente, el ajedrez ocupa un lugar muy importante. En los últimos años, ha cobrado en mi local un gran protagonismo porque lo considero el juego que más habilidades o capacidades mentales juntas trabaja», señala.

Ajedrez

Escondi-T no solo cuenta con varios juegos que ayudan a desarrollar habilidades útiles para mejorar en el ajedrez, sino que es un espacio en el que los aficionados a este deporte mental pueden reunirse semanalmente y donde se celebran torneos de forma periódica. «Los amantes del ajedrez no siempre encuentran lugares donde jugar ni rivales con los que compartir tablero. Yo, cuando veía a algún cliente interesado, le decía que podía jugar en la sala de atrás y al ver que la situación se repetía con frecuencia, decidí crear un grupo de wasap para que pudiesen citarse en la tienda». El grupo empezó a crecer, de tal forma que ahora hay más de 200 personas pendientes de quiénes se apuntan para jugar.

Varios ajedrecistas jugando en Escondi-T / CEDIDA

Tras ver el buen recibimiento, Sandra les animó a crear un club de ajedrez: «Les aseguré que el día que quisieran hacer un club yo les apoyaría, les facilitaría el material y el espacio y, al final, acabaron creando ese club, que lleva el mismo nombre que mi tienda: Club Xadrez Escondi-T, que está federado y compite, pero siempre con un gran sentido del compañerismo».

Además, todos los lunes Escondi-T ofrece clases de iniciación y perfeccionamiento de ajedrez con los profesionales Fernando Sánchez y Tristán Alonso.

Educación especial

«El juego es la herramienta más importante en la educación especial», afirma Sandra Villaverde. Organismos internacionales como la UNESCO, UNICEF, la American Academy of Pediatrics (AAP) y numerosos estudios en neurociencia del desarrollo coinciden en que el juego favorece simultáneamente el desarrollo cognitivo, social, emocional, lingüístico y motor. En niños con necesidades educativas especiales (TEA, discapacidad intelectual, trastornos del desarrollo, parálisis cerebral, TDAH o trastornos de la comunicación, entre otros) el juego adquiere un valor aún más relevante porque ofrece oportunidades de aprendizaje adaptadas a sus capacidades y ritmos.

Interior del local / CEDIDA

Es por ello que Sandra quiso crear en Escondi-T un apartado destinado al juego en la educación especial. «Hay muchísima necesidad, pero, lamentablemente, estos juegos no se venden demasiado. Por eso, he optado por traerlos bajo pedido, en función de la demanda. Si llegas a la tienda y me explicas qué necesitas, te oriento y hago el pedido si no lo tengo. In situ cuento con juguetes para niños con TDAH o para niños con dificultades en lectura o escritura», cuenta.

Juegos para personas mayores

Para Sandra el juego no tiene edad y es por ello que en su negocio compostelano hay opciones para todos. «Para las personas mayores recomiendo aquellos que desarrollan o refuerzan esas capacidades cognitivas que van mermando. Tengo juegos de memoria como el de la casita del árbol, que empieza de forma muy básica: es un árbol con unos pajaritos, pero estos pajaritos se tienen que colocar en el árbol con las pinzas que tienen. Para mí es un juego estrella porque me vale para muy pequeñitos y también para muy mayores. Trabajas motricidad fina y a la vez tiene retos:al principio, tú simplemente tienes que colocar los pájaros donde te dice el desafío y entonces haces una asociación tanto de colores como de espacio. Después, conforme van pasando los desafíos, ya se convierte en un juego de deducción en el que tienes que ir cruzando pistas para saber dónde tienes que colocar los pájaros», cuenta.

Artesanía gallega

Muchos de sus juegos salen directamente del taller de Irimia Fernández, ubicado en Fontiñas. Bajo el nombre de Brazolinda crea diversión en gallego dirigida a niños de todas las edades. «Ella construye juegos que divierten por igual a niños y adultos porque es importante que un juego te ponga al mismo nivel que el niño. Si resulta muy fácil para ti, acabarás aburriéndote y el juego durará menos», explica Sandra.

Uno de los talleres con niños que imparte Sandra / CEDIDA

También trabaja mucho con Antonio Fernández de Enxógate, cuyo taller está en Lugo. «Él me ofrece, sobre todo, juegos tradicionales e Irimia, de mesa. Son dos artesanos que no se pisan, que me aportan cosas diferentes y que son maravillosos».

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A pesar de los retos y dificultades de mantener en pie una juguetería de este tipo, Sandra apuesta por su trabajo y el valor de su negocio. Sigue esperanzada en que la tienda siga adelante y aprovecha cada minuto libre para seguir formándose y conocer cada producto que vende para ofrecer el mejor asesoramiento a los compostelanos. Además, los más pequeños pueden acercarse al aprendizaje lúdico a través de la actividad extraescolar Lóxica divertida, que imparte en el CEIP Quiroga Palacios, y de los cursos que desarrolla en distintos centros educativos de la ciudad.