¿Por qué hay más intoxicaciones etílicas de menores en Santiago?

El año pasado se registró en Santiago y comarca el mayor número de intoxicaciones etílicas en menores atendidas en la última década por la Central de Coordinación de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, encargada de recibir y gestionar las llamadas de emergencia sanitaria en la comunidad desde su sede en A Estrada. Pero, ¿por qué se ha dado esta subida en 2025? Para tratar de aportar algo de luz a los motivos, este periódico ha hablado con el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Francisco Haz.

No existe una tendencia

Aunque en 2025 la Central atendió a 47 menores de edad por intoxicación alcohólica, frente a los 30 casos registrados el año anterior, este aumento puntual no permite hablar de una tendencia al alza. De hecho, en 2023 se contabilizaron 43 casos y en 2022, 45, cifras bastante próximas a las de 2025. La excepción más llamativa fue 2020, cuando solo se produjeron tres atenciones por intoxicación etílica, un descenso claramente condicionado por la pandemia y las restricciones de movilidad. «Si para el 2027 se estabilizan los datos por encima de los 42 podríamos empezar a hablar de una tendencia, pero ahora no. Y aun así, sería necesario estudiar más factores, como, por ejemplo, averiguar si guardan relación con otros lugares de Galicia», explica el sociólogo.

«Si para el 2027 se estabilizan los datos por encima de los 42 podríamos empezar a hablar de una tendencia, pero ahora no. Y aun así, sería necesario estudiar más factores»

Teniendo en cuenta los datos, Francisco considera que esa subida de 2025 se trata de algo «puntual y no estructural». Además, hay que recordar, para no caer en el alarmismo, que las fuentes oficiales indican que en los últimos años ha descendido el consumo de alcohol entre los jóvenes, tanto en España como en Galicia, aunque sigue siendo la sustancia más consumida.

Alcohol a edades tempranas

Desde la Central de Coordinación de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la médica coordinadora Alicia García Flores confirmaba que la mayoría de las intoxicaciones por consumo de alcohol en menores atendidas el pasado año correspondieron a adolescentes de entre 15 y 17 años. No obstante, también se registró una cifra nada desdeñable de casos en el tramo de 10 a 14.

«Llama muchísimo la atención la facilidad con la que están obteniendo alcohol a edades tan tempranas. En adolescentes próximos a la mayoría de edad puede resultar más sencillo, ya que puede comprarlo alguien que ya haya cumplido los 18 años; pero en el caso de niños de 10 u 11, resulta especialmente alarmante»

Estamos ante un dato preocupante dado que son prácticamente niños con acceso al alcohol y cuyo organismo no soporta, por razones biológicas, el consumo de esta sustancia como lo hace el de un adulto. «Cabría preguntarse en qué entorno se dan estos consumos de alcohol tan precoces porque al igual que hay familias funcionales, existen las disfuncionales», comenta Francisco Haz. Además, agrega que «llama muchísimo la atención la facilidad con la que están obteniendo alcohol a edades tan tempranas. En adolescentes próximos a la mayoría de edad puede resultar más sencillo, ya que puede comprarlo alguien que ya haya cumplido los 18 años; pero en el caso de niños de 10 u 11, resulta especialmente alarmante. Claramente, habría que revisar en qué condiciones están accediendo al alcohol y quién se lo está facilitando», señala.

Sobreprotección

Actualmente, no dejamos de escuchar términos como ‘generación de cristal’ o ‘padres helicóptero’. Todo ello trata de definir una sociedad, la actual, en la que los padres se implican mucho en la crianza a todos los niveles.

Un joven sostiene un vaso con alcohol y un cigarro / Javier Rosende Novo

«No hay más que ir al parque y observar cómo hay cuatro adultos para vigilar a un niño. Actualmente, la sobreprotección presente en numerosas familias puede hacer que, cuando los adolescentes disponen de una ventana de oportunidad para actuar sin supervisión, adopten conductas de riesgo que pueden desembocar en intoxicaciones etílicas», plantea el sociólogo. «Lo que está claro es que, salvo en contextos familiares disfuncionales, hablamos de una paternidad más implicada que antaño. Por ello, no podemos atribuir el consumo de alcohol a una supuesta pérdida de control de las familias sobre los espacios de ocio de sus hijos».

Presión de grupo

Algo que preocupa especialmente a los padres de adolescentes es la temida “presión de grupo”. A estas edades, encajar y no sentirse diferente adquiere un peso enorme, y ese deseo de pertenencia puede actuar como un factor que favorezca el consumo de alcohol cuando salen de fiesta.

«El grupo de pares es uno de los principales agentes de socialización, especialmente en estas edades. Entre el inicio de la adolescencia y el final de la juventud se concentran algunas de las etapas de mayor experimentación del ciclo vital. Son fases de adaptación en las que pueden aparecer este tipo de conductas. Ahora bien, lo habitual es que sucedan a partir de los 15 o 16 años, no con 10 o 12, repito».