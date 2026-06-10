Récord de intoxicaciones etílicas en menores: Santiago alcanza en 2025 la cifra más alta de la última década

-Es mi amigo y está inconsciente. Ha bebido mucho.

- Vale, pues acuéstale del lado izquierdo y vigila que respire. Si no está abrigado, busca también algo de ropa para ponerle encima. Hemos enviado una ambulancia a recogerlo. Si antes de que llegue notas que empeora, vuelve a llamarnos, ¿de acuerdo?

Esta es una conversación ficticia entre un adolescente y una profesional de la Central de Coordinación de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, encargada de recibir y gestionar las llamadas de emergencia sanitaria en la comunidad desde su sede en A Estrada. No obstante, refleja muy bien la realidad que los médicos están percibiendo últimamente en el entorno compostelano. La médica coordinadora Alicia García Flores ha revelado a EL CORREO GALLEGO que 2025 fue el año en que más intoxicaciones etílicas en menores atendieron en Santiago y comarca en la última década. «Sobre todo, hemos asistido casos de adolescentes de entre 15 y 17 años, aunque también se han registrado varios episodios en jóvenes de entre 10 y 14», asegura la sanitaria.

Jóvenes de fiesta en la zona vieja de Santiago / Javier Rosende Novo

Según los datos proporcionados por la Central a este periódico, el año pasado el 061 asistió en Compostela y su comarca a 47 menores por intoxicación etílica. La cifra supera las asistencias registradas en cada uno de los últimos nueve años: 30 en 2024, 43 en 2023, 45 en 2022, 38 en 2021, 3 en 2020, 29 en 2019, 30 en 2018, 31 en 2017 y 29 en 2016.

El año de la pandemia hubo, debido al parón social, un descenso significativo de casos de intoxicación en menores por consumo de alcohol, pero después el repunte ha sido significativo. «Últimamente, hemos atendido casos de todo tipo, desde algunos leves, en los que la persona se encuentra un poco mareada, hasta otros más graves en los que hay pérdida de conciencia», explica. En cuanto al género, no se aprecian grandes diferencias: reciben llamadas para atender tanto a chicos como a chicas.

Fechas clave

Los momentos en los que el 061 recibe más avisos coinciden con la celebración de fiestas populares, como la Ascensión o Fin de Año. Próximamente, prevén un aumento de la actividad durante la noche de San Juan y, en general, a lo largo de las noches de verano, marcadas por fiestas y conciertos propios de estas fechas, en las que ya no hay clases. «Recibimos bastantes avisos los sábados por la tarde-noche o los viernes.

Un grupo de jóvenes saliendo por Santiago / Javier Rosende Novo

Algunos jueves también, aunque suelen ser más por fiestas universitarias», explica Alicia. De hecho, en estos días siempre hay refuerzo de trabajadores en la Central para atender las llamadas masivas. «En días como San Juan, a veces empiezan a acumularse. El problema no es solo que no dispongamos de tiempo para atender todas las llamadas, sino que, cuando se produce un pico importante de avisos, los recursos no llegan para todos los casos y hay que priorizar. Por eso, muchas veces es necesario esperar un poco a que llegue la ambulancia».

¿Cómo funciona la Central?

En la Central del 061 un teleoperador se encarga de coger la llamada y hacer un triaje, es decir, unas preguntas básicas para recabar un poco de información sobre el estado de la persona intoxicada y así clasificar la prioridad de la llamada. «Luego nos las pasan a nosotros, a los médicos, enfermeros y consultores, y en función de la información que obtenemos, escogemos qué recursos mandar y damos instrucciones a la gente que está allí sobre cómo deben actuar mientras no llega la asistencia sanitaria», indica García Flores.

¿Cómo actuar mientras no llega la asistencia sanitaria?

En los casos más graves, es decir, cuando hay pérdida de conciencia, lo más urgente es que un conocido llame de inmediato al 061. «Por un lado, desde la Central les diremos que coloquen a la persona inconsciente en posición lateral de seguridad, eso quiere decir acostado del lado izquierdo para prevenir la broncoaspiración, es decir, que si vomita, pueda respirar y no se atragante. Luego es importante que vigilen la respiración de esa persona intoxicada mientras no llega la ambulancia». Por otro lado, los médicos aconsejan al acompañante que le controle la temperatura para evitar una hipotermia. «Es necesario taparlos o ponerles algo de ropa por encima mientras no llega la asistencia sanitaria», señala Alicia. Ya en el hospital, los facultativos vigilan su nivel de conciencia y proceden a su rehidratación mediante la administración de suero intravenoso. Si el paciente presenta vómitos persistentes, se le administra medicación para controlar los síntomas, así como complejos vitamínicos que favorecen su recuperación. El lavado de estómago, explica Alicia, solo es necesario en algún caso en el que la persona también ha ingerido otras drogas.

Riesgos para la salud

En los casos más graves, cuando hay afectación del nivel de conciencia, las secuelas para la salud pueden ser diversas. García Flores detalla que entre los principales riesgos figuran la depresión respiratoria o las hipoglucemias.

«También existe riesgo, como comenté antes, de broncoaspiración, es decir, de atragantarse con el vómito, así como de hipotermia, ya que el cuerpo pierde la capacidad de regular la temperatura. Puede producirse daño gastrointestinal, además de daño hepático. Y, a largo plazo, es cierto que aumenta la predisposición a sufrir trastornos de ansiedad, depresión, dificultades de concentración y alteraciones de la memoria», precisa.

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«Mi hija de 14 años llega escandalizada si sale» Silvia es una madre compostelana con una hija de 14 años y un hijo de 11. La primera ha empezado a salir, de forma puntual, en fechas como la Ascensión. Ha sido a raíz de llevarla y recogerla cuando se ha quedado alarmada al ver tantos adolescentes cargados con bolsas llenas de alcohol, a plena luz del día, bebiendo en la vía pública. «En las fiestas de la Ascensión era tremenda la cantidad de chavales que había allí bebiendo a morro y con petacas. Había adolescentes bastante borrachos a una hora temprana, por allí medio tirados», explica. A Silvia le preocupa, por un lado, que la policía local «no les diga nada» y no eviten el botellón en la calle y, por otro, la facilidad que tienen los menores para comprar alcohol. «Me consta que en los supermercados no les venden alcohol porque les piden el DNI y dejan de dispensarlo a partir de las 22.00, pero sé que lo consiguen en algunas tiendas asiáticas del centro de Santiago, que venden botellas sin control y a cualquier hora», asegura. «Mi hija llega escandalizada cada vez que sale. El martes de Carnaval, si no recuerdo mal, a un chico de 4º de la ESO se lo llevaron al CHUS con un coma etílico». Uno de los lugares que más frecuentan para beber, señala Sandra, es el Campus Sur. Se reúnen también frente al instituto Rosalía de Castro, junto a las Marías de la Alameda, y junto a la ermita.

Medidas preventivas

Alicia recuerda que no basta con informar a los jóvenes de los peligros del alcohol, sino que es necesario combinarlo con educación. «Es necesaria la implicación familiar y las alternativas de ocio saludables. También es vital reforzar el control del acceso al alcohol por parte de los menores», reivindica la sanitaria. Además, señala la importancia de no normalizar el consumo entre los adolescentes que se están divirtiendo: «Tomar alcohol genera situaciones a veces de vulnerabilidad. Con frecuencia nos encontramos con un menor solo en el suelo, sin nadie, porque a veces los amigos se asustan, tienen miedo a represalias y no saben cómo reaccionar o cómo manejar la situación».