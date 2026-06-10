La UME se incorpora al incendio de Huelva tras elevarse el nivel de emergencia

El incendio declarado en Villanueva de los Castillejos y extendido a San Bartolomé de la Torre, en Huelva, ha obligado al consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, a elevar la emergencia a situación operativa 2 ante la previsión de un “escenario más complejo” este miércoles por el cambio de viento. La Unidad Militar de Emergencias (UME) se incorporará al dispositivo mientras unas 100 personas continúan desalojadas y “no se prevé que puedan regresar a sus domicilios durante la noche”.

Así lo ha expuesto en una declaración a medios tras la reunión mantenida este martes en el Puesto de Mando Avanzado instalado en San Bartolomé de la Torre. La UME se centrará en labores de fuego técnico y maquinaria pesada (bulldozers, autobombas y nodrizas), sumándose al dispositivo del Plan Infoca, el Consorcio de Bomberos de Huelva y la Guardia Civil.

Evacuados por el incendio en Huelva

Respecto a los desalojados, ha explicado que los 22 temporeros alojados en el pabellón de San Bartolomé han podido regresar a sus casas, al igual que 250 personas que ya se han realojado en sus viviendas. En cambio, 26 personas permanecen desalojadas en La Venta del Cazador, en el término municipal de Gibraleón (Huelva), lo que eleva a 100 el total de evacuados, sin previsión de que puedan regresar a sus domicilios durante la noche.

En este contexto, ha señalado que, aunque por la mañana la evolución era favorable, a mediodía y por la tarde se ha pasado al "escenario más complejo", con rachas de viento muy intensas, superiores a las previstas, que han reactivado focos en zonas donde ya se había avanzado. En concreto, ha explicado que las reactivaciones se han producido en el frente izquierdo, en cola y cabeza, con alta intensidad, avanzando desde la mitad del flanco izquierdo hacia la cabeza del incendio, con especial potencial de expansión hacia el norte y de forma más contenida hacia el sur.

La hora crítica prevista para este miércoles

Así, ha advertido de que lo más preocupante es la previsión para este miércoles, cuando se espera un cambio de viento en torno a las 11,00 o 12,00 horas, pasando al noroeste. Este giro podría invertir la dinámica del incendio, de modo que la cola pase a comportarse como cabeza, "complicando de nuevo la situación y favoreciendo su avance hacia zonas altas", rozando e incluso alcanzando áreas próximas al incendio de Alosno, que se dió por extinguido el pasado lunes, con rachas que podrían superar los 40 km/h, lo que supondría "volver atrás" en las labores de extinción.

Ante ello, ha indicado que para este miércoles se prevé la incorporación de más de 25 medios aéreos, que "ya han demostrado su eficacia durante la jornada", aunque ha insistido en la necesidad de "anticiparse al cambio de viento y a la posible reversión del comportamiento del incendio".

Por todo ello, ha señalado que "lo mejor es tomar decisiones y prevenir", destacando la importancia del trabajo técnico que pueda realizarse con maquinaria, estrategias de fuego técnico e intervenciones reforzadas en zonas no estrictamente urbanas, pero próximas a núcleos de población, con el objetivo de que los bomberos forestales puedan centrarse en tareas más técnicas de cara, sobre todo, a la situación prevista para este miércoles.

Dispositivo de extinción del Plan Infoca

En el terreno, y tras la retirada de los medios aéreos con la llegada del ocaso, permanecen trabajando 150 efectivos, 16 vehículos autobomba y una nodriza. Durante la jornada se han registrado numerosas reactivaciones, lo que ha obligado a intensificar las labores en la zona de la cabeza y el flanco izquierdo, en un contexto de viento errático, según han detallado fuentes del Plan Infoca a Europa Press. En total, durante la jornada de este martes han trabajado 344 profesionales de los distintos dispositivos activados, de ellos 245 efectivos del Infoca, más de 92 vehículos y más de 25 medios aéreos.

Noticias relacionadas

Por último, el consejero ha agradecido la "plena y total disposición" de todos los efectivos desde el primer momento, así como el compromiso de los alcaldes de Villanueva de los Castillejos, San Bartolomé de la Torre y Gibraleón, que han participado en la toma de decisiones y han prestado apoyo continuo a la gestión del incendio. También ha destacado la colaboración de Extremadura y de la Administración del Estado, con quienes ha afirmado que existe una "coordinación total desde el minuto uno".