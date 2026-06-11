Barcelona estima que unas 180.000 personas siguieron la visita del Papa en los puntos clave: "Orgullo de ciudad"

Unas 180.000 personas han seguido la visita del Papa de dos días en los puntos clave solo en Barcelona, un éxito que despierta "orgullo de ciudad", según ha valorado este jueves el Ayuntamiento.

Tan solo una hora después de que el papa León XIV haya abandonado Barcelona, la ciudad ha hecho balance de dos días que han sido intensos. El teniente de alcalde de Seguridad y Convivencia, Albert Batlle, ha desglosado las cifras de asistencia en los diferentes puntos de la capital catalana. Unas 6.000 personas recibieron al Papa en la plaza de la Catedral, mientras que 43.500 asistieron al Estadi Olímpic y otras 1.500 se concentraron en el entorno de la iglesia de Sant Agustí. Asimismo, ha subrayado el éxito del recorrido papal por la calle Rosselló y el entorno de la avenida Gaudí, que movilizó a 120.000 personas, 9.000 de las cuales se colocaron en los alrededores de la Sagrada Família.

Comparación con los Juegos

Todo ha funcionado bien, ha valorado Batlle, que ha comparado el momento cumbre del espectáculo en la Sagrada Família y la bendición de la Torre de Jesús con la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Barcelona, seguido también por televisión por todo el mundo. "Podemos sentir orgullo de ciudad", ha señalado Batlle, algo que ofrece a los barceloneses importantes "dosis de autoestima", ha abundado.

El edil ha calificado de rotundo éxito el recorrido del papamóvil, acompañado por más de 100.000 personas hasta su llegada a la Sagrada Família, donde muchos de los asistentes se quedaron para presenciar el espectáculo posterior de luz y drones. Ante a falta de pantallas gigantes y la falta de visibilidad de las personas concentradas, que tuveron que seguir el espectáculo por sus teléfonos móviles, Batlle ha respondido que "era un espectáculo para ver in situ", y que la iluminación de la Torre de Jesús pudo seguirse sin que se produjera ningún tipo de desbordamiento gracias a que "el espacio estaba bien dimensionado". Las pantallas gigantes en las plazas de las Glòries y en el Arc de Triomf, concebidas como un elemento de apoyo para restar presión a los puntos más congestionados de la trama urbana solo llegaron a concentrar un máximo de 300 personas en algunos momentos.

Pocas horas muy intensas

Asimismo, Batlle ha puesto en valor la colaboración entre el Ayuntamiento, la Generalitat y el Arzobispado de Barcelona y ha señalado que "todo ha pasado en un plazo de tiempo muy concentrado. Parece que ha durado mucho pero han sido pocas horas".

El Ayuntamiento ha desplegado un dispositivo extraordinario de la Guardia Urbana compuesto por 1.900 agentes, junto a una intensa participación del personal de limpieza. Sobre estos últimos, Batlle ha señalado que, a diferencia de lo que ocurre habitualmente, cuando los operarios aparecen una vez que la gente ha terminado de disfrutar, en esta ocasión los 230 miembros del servicio trabajaron de forma preventiva vaciando papeleras continuamente. A ellos se sumaron 100 componentes de equipos transversales y responsables de movilidad. Respecto a las afectaciones en los entornos de la Catedral, la iglesia de Sant Agustí y la Sagrada Família, el responsable municipal ha asegurado que los servicios de movilidad funcionaron correctamente y que se hizo una buena comunicación previa a la ciudadanía. La única incidencia destacable fue el cierre durante una hora de la estación de Diagonal de las líneas L3 y L5 del metro, una afectación muy corta en el tiempo, mientras que los accesos a Montjuïc operaron con total normalidad, certificando el buen desarrollo de todo el evento.

Revisión de las normas penales

El responsable de Seguridad Ciudadana se ha referido al tiroteo ocurrido en la calle Balmes con Travessera de Gràcia para dejar claro que no tuvo nada que ver con el acontecimiento eclesiástico y que no interfirió en el normal funcionamiento de los actos. No obstante, el teniente de alcaldía ha aprovechado para reclamar con firmeza una revisión de las normas penales sobre la tenencia de armas, así como para denunciar el negocio de la droga y las mafias.

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A este respecto, ha anunciado que mantendrá reuniones con la conselleria de Interior de la Generalitat, así como con los ministros de Interior y de Justicia del Gobierno central, con el objetivo de exigir que no se "arrastren los pies" a la hora de acometer los cambios necesarios en la legislación. Al ser preguntado sobre si el hecho de registrar tres tiroteos en tres semanas perjudica la imagen de Barcelona, Batlle ha defendido que existe una normativa muy rigurosa pero que debe ser revisada por el Gobierno del Estado, concluyendo que, aunque estas situaciones suceden a veces en ciudades densas, lo verdaderamente importante es que "la ciudad las afronte con decisión y determinación".