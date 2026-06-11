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Llegada de migrantes a Arguineguín para el primer acto del papa León XIV en Gran Canaria
Alrededor de las 7.30 horas de este jueves, 11 de junio, han llegado al muelle de Arguineguín (municipio de Mogán), en Gran Canaria, los primeros menores migrantes que participarán en el primer acto del papa León XIV en Canarias, tras aterrizar en la isla.
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