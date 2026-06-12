El papa León XIV consagra la "belleza iluminadora" de la Sagrada Família

BEATRIZ PÉREZ | Barcelona

Era el punto culminante de su viaje a Barcelona: la visita a la Sagrada Família y, con ella, la bendición –e inauguración– de la Torre de Jesús, convirtiéndose así en la catedral más alta del mundo. El papa León XIV llegó sobre las 19.30 horas a la basílica ideada por Antoni Gaudí –a quien ha llamado el "arquitecto de Dios"– y lo hizo exactamente el mismo día en que se cumplían 100 años de la muerte del arquitecto modernista. Poco antes de las diez de la noche, bendijo desde la fachada del Nacimiento la torre, que la inspiración de Dios ha permitido "elevar hasta el cielo", ha dicho intercalando frases en catalán y castellano. Y, a continuación, tuvo lugar un espectáculo de luces y música de una belleza y esplendor abrumadores. Después, otro 'show' de drones dibujaó en el cielo el rostro de Gaudí. "Primer l'amor, després la tècnica": frase del arquitecto que ha quedado escrita en el firmamento.

"Queridos hermanos, no podemos creer en Jesús y promover la guerra", dijo en su homilía, rechazando de forma velada pero firme, como ya había hecho en otras ocasiones, algunas de las políticas emprendidas por potencias mundiales como EEUU en un mundo con cada vez más conflictos armados. La Sagrada Família, de la que el Papa ha destacado su "belleza iluminadora", es, también, "un signo de unidad y de concordia para toda España".