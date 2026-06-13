Corazones, pulmones, hígados... la ONT trasladó más de 1.000 órganos para trasplante por vía aérea en 2025

Con una media diaria de 8 donantes y 17 trasplantes, en España los operativos aéreos "son una pieza fundamental para lograr cifras difíciles de igualar por cualquier otro país del mundo". Lo dice la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) que ha registrado 1.000 operativos aéreos para trasplante en 2025, un nivel de actividad muy por encima de los realizados hace una década en nuestro país. El número de órganos trasladados en avión también ha vuelto a superar el millar; tras el récord de 2024 (1.159), el año pasado se transportaron 1.045 órganos por vía aérea.

A pesar del descenso, en línea con la leve disminución en el número de trasplantes (-2%), la ONT destaca el crecimiento en el transporte de corazones (198) por avión en los últimos años. Este dato está directamente relacionado con el incremento de la actividad de trasplante cardiaco (+12%) registrado en 2025, según el informe que ha publicado este organismo.

Urgencia cero

El resto de órganos que se transportaron por vía aérea, a menudo para el trasplante de pacientes en situación de urgencia cero, fueron 276 hígados, 243 pulmones, 29 páncreas y los órganos necesarios para la realización de 8 trasplantes multiviscerales. En lo que respecta al riñón, el órgano más trasplantado, el año pasado se trasladaron 290 por vía aérea. De estos, 138 (47%) se destinaron al trasplante de pacientes altamente sensibilizados (con grandes dificultades para trasplantarse por razones inmunológicas).

El traslado del órgano con el equipo médico creció en 2025 con respecto al año anterior

Sobre la forma de transporte, el traslado del órgano con el equipo médico creció en 2025 con respecto al año anterior. El pasado año, 561 (54%) órganos fueron trasladados con el equipo médico responsable de su obtención, mientras que 483 se transportaron custodiados por la tripulación del avión, sin que ningún sanitario viajara con ellos. En el caso de los riñones, el traslado por vía aérea siempre se realiza en vuelo regular, a cargo de la tripulación, al ser un órgano que resiste tiempos más prolongados de isquemia.

En 2025, los aeropuertos intervinieron en 2.389 ocasiones en los diferentes operativos realizados. De nuevo, el aeropuerto Madrid-Barajas fue el que mayor actividad registró, con 516 intervenciones, lo que supone casi un 22% del total. El siguiente aeropuerto en número de operativos fue el de Barcelona, con 399 intervenciones.

42 operativos

Para facilitar los operativos de trasplante, el pasado año el equipo de coordinación de la ONT solicitó la prolongación del horario de los aeropuertos en 143 ocasiones, una importante reducción con respecto a 2024 (279), debido a un mayor ajuste en las horas quirúrgicas de los procesos de donación y trasplante, que se adelantaron el pasado año.

Destaca el aeropuerto de Sevilla, que prolongó su horario en 18 ocasiones, así como el de Córdoba, que lo hizo 16 veces, seguido de los aeropuertos de A Coruña y Murcia, que lo prolongaron en 14 ocasiones. Además, en 21 ocasiones se pidió la apertura extraordinaria de aeropuertos para el traslado de órganos, una vez que estos habían cerrado. Destaca la disponibilidad de los aeropuertos de Badajoz, Salamanca y Sevilla, a los que se solicitó esa apertura extraordinaria hasta en cuatro ocasiones.

Aeropuertos extranjeros

Por otra parte, a lo largo de 2025 se registraron 42 operativos organizados por la ONT, en los que fue necesaria la participación de aeropuertos extranjeros. Los portugueses son los que intervinieron con mayor frecuencia. En concreto, el de Oporto lo hizo en 16 ocasiones, Faro en cinco y Lisboa en otras tres, todo ello en el contexto del acuerdo de colaboración para el intercambio de órganos que mantiene España con el país luso.

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En cuanto a las compañías aéreas implicadas en el traslado de órganos en 2025, en 272 (27%) ocasiones se trató de compañías comerciales y en 728 (73%) de compañías privadas. Con el incremento de la actividad de donación y trasplante de órganos de los últimos años, esta colaboración "es imprescindible", concluye la ONT.