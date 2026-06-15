El Dr. Juan Carlos Pérez Varela recibe el Premio Costa del Río a su trayectoria profesional

Hay nombres que marcan el rumbo de una profesión. El del Dr. Juan Carlos Pérez Varela es uno de ellos dentro de la ortodoncia en España. El especialista, que trabaja como director médico en MAEX Pérez Varela, acaba de sumar un reconocimiento crucial a su carrera. Ha recibido el Premio Costa del Río a toda una trayectoria profesional. Se trata de uno de los galardones más importantes que entrega la Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial (SEdO). Con este premio, la institución destaca de forma selectiva a los expertos que dejan una huella real en el desarrollo de esta disciplina médica.

Palma de Mallorca fue el escenario elegido para la entrega. Allí se celebró recientemente el 72 Congreso Anual de la SEdO, considerado el encuentro científico de referencia para la ortodoncia española y una cita clave en Europa. El evento congregó a más de 1.400 profesionales de diversos países. Durante las jornadas, los asistentes analizaron las últimas innovaciones del sector. El foco estuvo puesto en herramientas como la planificación digital, el diagnóstico, el uso de alineadores, la inteligencia artificial y la aplicación de nuevas tecnologías en los tratamientos actuales.

El Premio Costa del Río reconoce la excelencia profesional en ortodoncia a nivel nacional / Clínicas MAEX

Cuatro décadas de dedicación clínica y científica

El Premio Costa del Río no se entrega a la ligera. La SEdO lo reserva para reconocer trayectorias excepcionales. Son carreras que hacen crecer la especialidad desde la consulta, las aulas, la investigación y la labor en las instituciones. Al otorgarle este galardón al Dr. Pérez Varela, la sociedad médica rinde homenaje a más de cuarenta años de trabajo en el sector. Cuatro décadas volcadas en la excelencia asistencial, la investigación constante, la formación de nuevos especialistas y la internacionalización de la ortodoncia en España.

El origen de este recorrido está en las aulas universitarias. El doctor se licenció en Medicina y Cirugía en la Universidad de Santiago de Compostela. En la misma institución se licenció en Odontología y obtuvo después el título de Doctor en Medicina. Su formación continuó en la Universidad de Valencia. Allí cursó el Máster en Ortodoncia que dirigía el profesor José Antonio Canut. Más tarde, decidió completar sus conocimientos científicos mediante estancias en universidades de referencia de Estados Unidos.

Aplicando experiencia y precisión en cada diagnóstico y tratamiento / Clínicas MAEX

Innovación y docencia entre Santiago y Madrid

La vida laboral del doctor equilibra la atención al paciente con la docencia. En la actualidad, lidera la clínica MAEX Pérez Varela en Santiago de Compostela como director médico. Este centro es una referencia en ortodoncia y odontología multidisciplinar en la capital gallega. En sus consultas, el doctor aplica un modelo asistencial muy claro. Este sistema de trabajo busca la excelencia basándose en tres pilares: la innovación constante, la evidencia científica y el trato personalizado.

Pero su labor no termina en Galicia. El doctor mantiene un fuerte compromiso con el futuro de la profesión. Por eso, viaja a Madrid para dirigir el Máster de Ortodoncia de la Universidad Alfonso X el Sabio. Desde ese puesto educativo, se encarga de formar a las próximas generaciones de especialistas.

Una figura con proyección internacional

El prestigio del Dr. Pérez Varela cruza fronteras. Sus publicaciones científicas, su papel en proyectos de investigación y sus ponencias en congresos globales lo han convertido en un referente internacional. Este impacto fuera de España cuenta con el respaldo de varios galardones extranjeros de primer nivel. En su expediente destacan el Houston Award, entregado por la Sociedad Europea de Ortodoncia, y el Premio Renato África, de la Sociedad Asiática de Ortodoncia. Ambas instituciones otorgan dos de las distinciones más respetadas del sector a nivel mundial.

Dr. Juan Carlos Pérez Varela / Director Médico - MAEX Pérez Varela / Clínicas MAEX

A esto se suma su trabajo en la gestión de organizaciones del sector. El doctor ha presidido la Asociación Española de Ortodoncistas (AESOR) y la propia Sociedad Española de Ortodoncia (SEdO). Desde estas presidencias, ejerció un papel fundamental para impulsar la excelencia científica, la formación continuada de los dentistas y la proyección exterior de la ortodoncia española.

En la clínica MAEX Pérez Varela celebran este reconocimiento de la SEdO. El equipo explica que el premio valora una carrera construida sobre el rigor, la vocación, la evolución técnica y el cuidado de los pacientes. También destacan su papel en el avance de la disciplina y en la formación de los profesionales que hoy ejercen en España y otros países. Para la gestión de consultas, el centro atiende en el teléfono 981-588-731 y en la dirección web https://lp.maexdental.com/santiago/.