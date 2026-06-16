XVIII NOITE da Enxeñaría en Informática de Galicia
A Noite do CPEIG defende o papel transformador da Enxeñaría Informática
Unha comunidade formada por profesionais que traballan para «construír un futuro mellor»
Redacción
O Colexio de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) celebrou a súa ‘18 NOITE da Enxeñaría en Informática de Galicia’ cunha cea de gala en Santiago na que se entregaron os premios anuais da profesión. Asistiron máis de 500 convidados ao evento TIC referente de Galicia, entre representantes do ámbito empresarial, da Administración Pública, do eido universitario e profesionais do sector tecnolóxico. A Noite é xa unha gala consolidada onde o CPEIG mostra á sociedade o traballo desenvolto por enxeñeiros e enxeñeiras en informática dentro da sociedade da información e as iniciativas relacionadas co ámbito das TIC.
Foron 14 as distincións anuais que se entregaron hoxe na gala, premios que corresponden a diversas categorías onde os colexiados/as recoñecen as iniciativas ou persoas destacadas no ámbito da enxeñaría en informática: Startup Galicia, a asociación de emprendedores máis grande de Galicia; Virginia Mato, codirectora da Cátedra ALDABA-WIB da UDC e UVigo; Paula Montoto, doutora en Informática, a título póstumo; José Valiño, director xeral de IT, Información, Procesos e Operacións de ABANCA, e José Manuel García Oya, socio director de Plexus Tech; Sparc Foundry, a primeira empresa española, con sede en Vigo, dedicada á fabricación de semicondutores de última xeración; Loomi, plataforma web pedagóxica; Cátedra INDITEX-UDC de IA en Algoritmos Verdes; Gerencia de Informática da Seguridad Social pola súa plataforma ISAC (Infraestructura de Soporte de Atención al Ciudadano); OdiseIA, Observatorio del Impacto Social y Ético de la IA; Concello de Ames; David Zambrana; as empresas tecnolóxicas Dell Technologies, DXC Technology e Taisa; a Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional da Xunta de Galicia; e o pioneiro da intelixencia artificial en España e Europa, Ramón López de Mántaras.
O presidente do CPEIG, Fernando Suárez, realizou unha reflexión sobre o impacto da intelixencia artificial, “unha ferramenta tecnolóxica de poder” capaz de influír no que vemos, no que lemos, nas oportunidades que recibimos, nas decisión que tomamos e, en definitiva, na forma na que entendemos o mundo. “Os algoritmos, os datos e as infraestruturas dixitais non son unicamente cuestións técnicas. Son tamén cuestións de xustiza, de liberdade e de futuro”, sinalou no seu discurso inaugural.
Facendo referencia a un paradoxo da IA coa obra Cien años de soledad de García Márquez e a unha metáfora dos baobab no libro de El Principito, Fernando Suárez explicou que as corporacións actuais son capaces de concentrar unha cantidade de datos, de coñecemento, de capacidade de influencia e de poder económico nunca antes vista na historia da humanidade. “A soberanía tecnolóxica de Europa, de España e de Galicia non dependerá unicamente das máquinas. Dependerá das persoas, do talento, da nosa capacidade para formar profesionais, crear empresas innovadoras, xerar coñecemento e construír tecnoloxía propia. O esencial desta profesión non son os ordenadores, son as persoas”, asegurou. A gala estivo conducida polo xornalista deportivo e presentador da TVG, Terio Carrera. Como artista invitado, o evento contou este ano co ilusionista Jorge Luengo.
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