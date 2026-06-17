Brazolinda: xogos artesanais en galego dende o barrio das Fontiñas
Irimia Fernández leva once anos facendo xogos de mesa para todas as idades dende o seu taller de Compostela
Ela soa é a encargada de todo o proceso, dende a creación ata a elaboración
Os seus xogos recibiron diversos premios polo seu labor na promoción da lingua e da cultura galegas
Irimia Fernández é unha desas persoas que exercen a profesión soñada dos nenos e que ela mesma anhelaba algún día desempeñar cando era cativa: é creadora de xogos. O seu taller, situado no barrio compostelán das Fontiñas, é todo un templo para os máis pequenos e tamén para os amantes dos xogos de mesa de todas as idades. Xa hai once anos que Irimia, xeógrafa de formación, decidiu pór en marcha Brazolinda, a empresa dende a que crea xogos artesanais en galego, e que xa foi merecedora de varios premios polo seu labor na promoción da lingua e da cultura galegas. «Todo comezou na miña cabeza cando era nena e me divertía cos meus pais e cun dos meus irmáns cos xogos de mesa. Se había algunha regra que non nos gustaba ou que non entendiamos, cambiabámola ou adaptabámola e, deste xeito, inventabamos xogos novos ou faciamos as nosas propias versións», conta. «Tiña a ilusión de algún día abrir un taller no que poder crear xogos que tivesen o aspecto dos que se venden nas tendas, con dados, taboleiros e todos os elementos». O momento no que ese soño de infancia se fixo tanxible chegou cando se converteu en nai. Irimia ten tres fillos e cando a maior tiña 3 ou 4 anos e comezou a gozar do mundos dos xogos de mesa, Irimia decatouse de que non había ningún que a convencese: ou eran demasiado simples ou demasiado complexos. «Decidín entón comezar a crear con eles os nosos propios xogos para ensinarlles aquilo que queriamos transmitirlles: as adiviñas, os números e moitas outras aprendizaxes relacionadas coa nosa cultura. Tras a insistencia da miña familia, decidín sacalos ao mercado e así convertín unha afección nun proxecto», relata a artesá.
Xogos en galego
Non é sinxelo atopar no mercado xogos feitos en galego, pero dende Brazolinda fixeron unha aposta profunda polo noso idioma. Irimia explica que nin sequera se tratou dunha decisión consciente, senón que lle saiu de maneira automática porque é galegofalante: «Sempre tiven claro que todo o que fixese na vida sería en galego. Forma parte de quen son e da maneira na que entendo o mundo», sinala. Admite que moita xente lle ten comentado que si traballase en castelán, podería chegar máis lonxe, pero asegura que iso non lle preocupa porque «xa estou onde realmente quero estar, e ese lugar é aquí», sentencia.
Cando participa nalgunha feira de artesanía, Irimia comproba de primeira man o moito que as familias galegofalantes agradecen atopar xogos na súa lingua. Mesmo moitas familias castelanfalantes se animan a probalos, xa que os consideran unha forma lúdica e natural de achegarse ao galego. «Sempre montamos unha zona de xogo gratuíta para que a xente poida probar os xogos sen límite de tempo e vexo como, moitas veces, pasan unha ou dúas horas xogando e falando en galego porque o propio xogo o favorece e, ao final, aprenden sen darse conta».
Un día no taller
Irimia non ten a ninguén traballando no taller, ela soa encárgase de todo: «Segundo o momento, podes atoparme cosendo a man ou á máquina, pintando, traballando a madeira ou preparando diferentes pezas», explica.
A parte máis complexa é, admite, a da creación do propio xogo porque «ás veces unha idea pode tardar anos en converterse nun produto real», di. Non obstante , tamén é para ela a máis gratificante.
O test de calidade
«Algo que me diferencia doutros proxectos é que non só creo os contidos, senón tamén as dinámicas. Moitas veces, cando se deseñan xogos educativos, recórrese a estruturas xa coñecidas, como a oca ou o Trivial, e simplemente se cambian as preguntas. No meu caso, procuro crear tamén a mecánica desde cero. Por iso paso moito tempo facendo probas, modificando regras, deseñando cartas e taboleiros e comprobando que todo funcione», detalla.
Os seus fillos e sobriños sempre foron os encargados de probar os seus xogos. Ao seren de diferentes idades, Irimia vai facéndose unha idea do que funciona e do que non a partir das súas reaccións durante a partida: «Comezo cunha idea xeral e vou modificándoa segundo observo como reaccionan as persoas que xogan e segundo as suxestións que me van facendo», aclara.
A pesar de que traballa soa, tamén conta co apoio da súa familia cando recibe proxectos por encarga de institucións ou entidades concretas. Nas feiras, acompáñana explicando os xogos, animando á xente a participar e contribuíndo á difusión do proxecto.
O tempo e a demanda
A maior parte do catálogo de Brazolinda é artesanal, agás cinco ou seis xogos dos vinte e seis cos que conta actualmente, que se producen mediante impresión. «Hai determinados formatos, como os xogos de cartas ou algúns de taboleiro, nos que a produción industrial ten moito sentido. Durante anos pintei taboleiros a man un por un. Gustábame facelo, pero chegou un momento no que determinados xogos tiñan tanta demanda que era imposible manter o ritmo», explica a artesá.
E é que non lle daba o tempo para poder crear os xogos coa rapidez que esixían os pedidos. «Despois de moitos anos decidín dar o paso. Fixen os deseños orixinais a man, escaneeinos e pasei a imprimilos profesionalmente. O resultado segue conservando a esencia do traballo artesanal, porque a creación inicial continúa sendo manual, pero permíteme garantir a dispoñibilidade dos xogos». E é que Irimia procura manter dispoñible a maior parte do catálogo, polo que traballa de maneira constante na elaboración de stock no seu taller.
Xogos para todos
Outro valor que fai únicos os seus xogos é que están pensados para divertir a toda a familia, polo que unha mesma proposta pode adaptarse a diferentes idades. «Cada participante pode asumir un nivel de dificultade distinto e así todos están presentes na mesma partida sen sentirse excluídos», explica. «Noutros casos, son xogos colaborativos nos que todos traballan xuntos para acadar un obxectivo común». Os produtos de Brazolinda, que forma parte de Artesanía de Galicia, poden adquirirse a través da súa web (brazolinda.com), en diferentes feiras artesanais, en tendas de xoguetes e librarías de toda Galicia.
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