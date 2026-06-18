El 27,5% de los hombres admite que ha pagado alguna vez por mantener relaciones sexuales

El 27,5% de los hombres ha pagado alguna vez por mantener relaciones sexuales: un 9,6% lo ha hecho una sola vez en la vida y un 17,9%, más de una vez. Es uno de los resultados de la segunda edición de la Encuesta Nacional de Salud Sexual (ENSS II) elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y el Ministerio de Sanidad, que radiografía los hábitos, actitudes y salud sexual de la sociedad española tras una primera edición realizada en 2009. El estudio refleja el cambio de una sociedad que, ha dicho la ministra Mónica García, ahora es "mucho más diversa, más abierta, mucho más respetuosa con la libertad de las personas para vivir plenamente su sexualidad".

En el acto de presentación de la encuesta, la ministra ha aportado un dato que refleja el avance de la sociedad en estos últimos años: el 88,1% de la población considera que una relación entre personas del mismo sexo es tan respetable como una heterosexual. Esta cifra se ha más que duplicado desde 2009, cuando el apoyo apenas alcanzaba el 41,0%, y muestra un consenso casi idéntico entre hombres (87,1%) y mujeres (89,0%).o.

Uso de pornografía

Con una muestra de 9.009 entrevistas representativas (4.615 hombres y 4.394 mujeres), la encuesta analiza cuestiones como el pago por mantener relaciones sexuales, una práctica que continúa concentrándose de forma muy mayoritaria entre los hombres. Entre quienes pagaron alguna vez, el 79,1% afirma que fue hace más de cinco años, mientras que el 9,5% lo hizo en el último año.

En relación con el consumo de pornografía, el estudio muestra una clara brecha por sexo. El 71,9% de los hombres declara haber visto pornografía en el último año, frente al 24,9% de las mujeres. El consumo es más frecuente entre las personas de 25 a 34 años, donde supera el 60%, y disminuye progresivamente a partir de los grupos de mayor edad. "Este dato no nos tiene que hacer caer en el alarmismo, pero sí nos recuerda la importancia de la educación afectiva sexual", ha acentuado la ministra.

La frecuencia de consumo también refleja diferencias relevantes: el 13,6% de la población ve pornografía al menos una vez a la semana, el 9,6% lo hace con periodicidad mensual y el 2,3%, declara un consumo diario.

El consentimiento

La encuesta muestra diferencias relevantes en torno al consentimiento. El 54,3% de los hombres está bastante o muy de acuerdo con que, si se acepta tener un encuentro sexual, hay que llegar hasta el final si la otra persona quiere, frente al 36,6% de las mujeres. En sentido contrario, el 60,5% de las mujeres se muestra 'poco o nada' de acuerdo con esta afirmación.

En el ámbito de la violencia, el 28,2% de las mujeres afirma haberse visto forzada a realizar prácticas no deseadas alguna vez en su vida (el 26,1% de forma ocasional). Por su parte, el 13,6% de los hombres admite haber tenido la sensación de obligar a su pareja en alguna ocasión.

Atracción sexual

Entre los encuestados, el 48,2% se define como hombre, el 50,8% como mujer, el 0,7% como persona no binaria y el 0,2% de otra manera. En cuanto a la atracción sexual, el estudio desglosa varias realidades. Por un lado, figura la atracción Heterosexual que representa a la mayoría de la población, con un 87,5% de los hombres atraídos por mujeres y un 77,2% de las mujeres atraídas por hombres.

El 13,4% de la población afirma haber mantenido relaciones sexuales con personas de su mismo sexo en algún momento

Si se habla de atracción homosexual: un 4,7% de los hombres reporta sentir atracción por hombres y un 1,5% de las mujeres por mujeres. En términos de experiencia vital, el 13,4% de la población afirma haber mantenido relaciones sexuales con personas de su mismo sexo en algún momento.

Si se habla de bisexualidad y atracción independiente del género: Sienten atracción por ambos sexos el 2,6% de los hombres y el 4,3% de las mujeres. Además, un 2,5% de varones y un 4,3% de mujeres manifiestan que el género no es determinante en su atracción. Otra realidad es la ausencia de atracción (asexualidad): este grupo es especialmente significativo entre las mujeres (12,0%) frente a los hombres (2,3%). Este dato está muy vinculado a la edad, alcanzando el 32,2% en los mayores de 75 años.

La protección

En cuanto a la protección, el 75,2% de las personas no utilizó preservativo en su última relación con penetración vaginal. Entre quienes no lo usaron, el 29,2% señaló que solo mantenía relaciones con su pareja, el 21,6% que utilizaba otro método anticonceptivo y el 24,5% que él/ella o su pareja no se encontraban en edad fértil.

Venta de preservativos en un establecimiento / EPC

En resumen, el 25% usó preservativo, alrededor del 50% recurrió a otros métodos anticonceptivos o de prevención del embarazo -como anticoncepción hormonal, marcha atrás o vasectomía- y el 25% restante no utilizó ningún tipo de protección ni método anticonceptivo.

Yn 2,4% de la población recibió un diagnóstico de ITS en el último año, siendo el Virus del Papiloma Humano (VPH) el más frecuente en mujeres

Esta falta de prevención se refleja en que el 62,3% de la población nunca se ha realizado una prueba de VIH. Además, un 2,4% de la población recibió un diagnóstico de ITS en el último año, siendo el Virus del Papiloma Humano (VPH) el más frecuente en mujeres (47,6%) y la gonorrea y micosis los más comunes en hombres (19,0% cada uno).

La felicidad

Sobre la satisfacción con la vida sexual: aunque el 77,2% de la población se declara actualmente satisfecha, el estudio detecta un descenso respecto al 85,8% registrado entonces. Esta tendencia se acentúa con la edad, hasta caer al 51,3% entre las personas mayores de 75 años.

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Otro dato: la actividad sexual pierde peso como requisito asociado a la felicidad. El grado de acuerdo con la afirmación "sin una vida sexual activa no es posible ser feliz" baja del 36,9% al 34,6% entre los hombres y desciende de forma más acusada entre las mujeres, del 39,3% al 28,5% en la actualidad. Hoy, el 60,8% de la población se muestra 'poco o nada' de acuerdo con esta idea.