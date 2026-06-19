Galicia escribe bestsellers: los autores que triunfan en toda España

Resulta cada vez más frecuente encontrarnos con escritores gallegos encabezando listas de ventas nacionales, acumulando traducciones internacionales o compitiendo por algunos de los premios más relevantes del panorama literario español. Sus fotografías y sus títulos más recientes ocupan espacios destacados, o stands completos, en muchas librerías comerciales y lo hacen desde registros muy diferentes: el thriller de alcance global, la novela negra, la literatura infantil y juvenil, la ficción histórica o las nuevas voces narrativas que han conquistado a miles de lectores a través del boca a boca.

Lucía Solla, Manel Loureiro, María Oruña, Ángela Banzas, Ledicia Costas y Arantza Portabales comparten un denominador común: han logrado aunar reconocimiento crítico, respaldo de los lectores y una notable presencia en el mercado editorial.

1. Lucía Solla

Si existe un nombre que simboliza la irrupción de una nueva generación de escritoras gallegas en el mercado editorial español, ese es el de Lucía Solla. Su primer libro, Comerás flores, ha logrado convertirse en uno de los fenómenos editoriales más llamativos de los últimos tiempos. Su novela ha recibido impulso gracias al boca a boca de los lectores y ha estado respaldada por unas cifras de ventas que la han situado entre los títulos más demandados del país. El éxito comercial ha venido acompañado del reconocimiento de la crítica, pues el año pasado recibía el Premio El Ojo Crítico de Narrativa, uno de los galardones más prestigiosos para autores emergentes en España.

Lucía Solla / Cedida

2. Manel Loureiro

Hoy, su nombre es sinónimo de thriller de éxito. Abogado, periodista y novelista, su trayectoria es la de un autor que supo adelantarse a las tendencias del mercado y forjarse una carrera sólida dentro de la ficción de suspense. Lo que comenzó con la publicación de Apocalipsis Z, una novela que nació en internet y terminó convertida en un fenómeno editorial, ha desembocado en una de las carreras más exitosas de la literatura comercial española contemporánea. A lo largo de los años ha ido acumulando millones de lectores y sus libros han sido traducidos a varios idiomas. En 2024 obtuvo el Premio Fernando Lara de Novela por Cuando la tormenta pase, un galardón que confirmó su posición como uno de los escritores de referencia dentro del catálogo de las grandes editoriales españolas.

Manel Loureiro / Pedro Fernández

3. María Oruña

Ha conseguido algo al alcance de muy pocos autores: convertir una saga protagonizada por personajes recurrentes en una marca literaria reconocible para cientos de miles de lectores.

El gran punto de inflexión llegó con Puerto Escondido, la primera entrega de una serie ambientada en Cantabria que pronto encontró un público fiel. A partir de ahí, títulos como Un lugar a donde ir, Lo que la marea esconde o El camino del fuego consolidaron una trayectoria marcada por el éxito comercial y una extraordinaria capacidad para mantenerse en las listas de ventas año tras año.

Con más de un millón de ejemplares vendidos y traducciones a numerosos idiomas, Oruña se ha convertido en una de las escritoras españolas más leídas de la actualidad.

María Oruña / Pedro Mina

4. Ángela Banzas:

En apenas unas novelas ha logrado construir una identidad literaria propia y captar la atención tanto de los lectores como de la industria editorial, convirtiéndose en una de las voces emergentes con más recorrido del panorama español.

Su irrupción se produjo con títulos como La conjura de la niebla y El silencio de las olas, novelas en las que mezcla misterio, ambientaciones evocadoras y una potente presencia de los paisajes atlánticos. Esa combinación de intriga, historia y emoción ha encontrado una excelente acogida entre los lectores, permitiéndole consolidar una carrera ascendente en un mercado especialmente competitivo.

El gran salto para la autora llegó en 2025 al convertirse en finalista del Premio Planeta con Cuando el viento hable, uno de los reconocimientos literarios de mayor repercusión mediática y económica del ámbito hispánico.

Ángela Banzas / Alba Vigaray

5. Ledicia Costas

Ella es la escritora que convirtió la literatura infantil en un fenómeno de masas. Su nombre resonó entre el público con Escarlatina, la cocinera cadáver, una novela que obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2015 y que marcó un antes y un después en su trayectoria.

A lo largo de los últimos años, Costas ha encadenado reconocimientos que han consolidado su prestigio dentro del sector. Su obra ha recibido algunos de los principales galardones de la literatura infantil y juvenil en lengua gallega y española, a los que se sumó en 2025 el Premio Barco de Vapor por Feriópolis, uno de los premios más importantes del género. Sus libros acumulan decenas de miles de ejemplares vendidos, forman parte habitual de los planes de lectura de numerosos centros educativos y son objeto de traducción a diferentes idiomas.

Ledicia Costas / José Lores

6. Arantza Portabales

En un género tan competitivo como la novela negra, Arantza Portabales ha logrado abrirse camino hasta convertirse en una de las autoras gallegas más leídas y reconocidas de la actualidad. Su trayectoria representa el éxito de una escritora que ha sabido combinar intriga, profundidad psicológica y una sólida construcción de personajes.

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Arantza Portabales / Cedida

Aunque comenzó su carrera literaria en otros registros, fue la novela negra la que terminó por situarla entre los nombres destacados del panorama narrativo español. Títulos como Belleza roja, Hombre caído o Sobreviviendo consolidaron una voz propia caracterizada por la atención al detalle y la exploración de las relaciones humanas.