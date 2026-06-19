Sardinas, hogueras y las 'meigas': así son las camisetas y sudaderas especiales de Zara por San Juan

Zara lo ha vuelto a hacer: A Coruña ha amanecido este jueves con gran expectación por el nuevo lanzamiento dedicado a San Juan. La tienda de la calle Compostela registra desde primera hora de esta mañana grandes colas de clientas dispuestas a hacerse con la nueva edición especial que ha diseñado la firma de Inditex con motivo de la fiesta coruñesa por excelencia.

Colas en el Zara de la calle Compostela de A Coruña por la nueva colección de Zara dedicada a San Juan. / LOC

La noche de las hogueras se verá de nuevo representada en una nueva colección de Zara, a la venta de forma exclusiva en su establecimiento de la calle Compostela de A Coruña, por lo que, quienes lo tienen al alcance, han querido asegurarse un sitio en la cola para poder lucir la primicia esta próxima ‘noite meiga’.

san juan 7 / LCO_Externas

Sardinas y hogueras

En un fondo rayado a tonos rojos, azules y blancos, la línea especial de Zara luce en camisetas y sudaderas —también para los más pequeños— los elementos identitarios del San Juan coruñés: sardinas y hogueras. Un emblema digno de 'meigas' corona el diseño: 'Sardiñas veñen e van'.

En la calle Compostela la cola estaba perfectamente organizada, con una puerta reservada para los interesados en adquirir las prendas limitadas, y otra para el resto de compradores, con una cinta con el símbolo de la sardina separando ambas entradas.

Noticias relacionadas

El vestíbulo de la tienda se transformó para acoger un puesto en tonos azules, con un toldo que indicaba, sin lugar a dudas —igual que la cola—, dónde se hallaba la popular colección, integrada por camisetas y sudaderas, para adultos y niños, en tres tonos muy marineros: blanco, rojo y azul.