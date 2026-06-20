Dormir separados: la decisión que gana apoyo entre los psicólogos gallegos

El término sleep divorce o divorcio del sueño, tal es su traducción en español, es una tendencia que se está dando cada vez más en las parejas. Pero, ¿qué es? Cuando las parejas deciden dormir en camas o habitaciones separadas para priorizar el descanso.

A falta de datos concluyentes en España, una encuesta realizada por la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño reveló en 2023 que un 43 % de los adultos admitían dormir separados de su pareja, especialmente en la franja de edad que va de los 28 a los 42 años.

¿Por qué el sleep divorce tiene cada vez más éxito entre los más jóvenes? ¿Se duerme mejor en pareja o sin compañía? ¿Hay alguna consecuencia de dormir en camas o habitaciones separadas en el sexo y las relaciones de pareja? Expertos responden estas preguntas y algunas cuestiones más.

Compartir cama o dormir en habitaciones separadas es una cuestión recurrente en muchas conversaciones de pareja. El debate suele girar en torno a los beneficios de tener a alguien cerca durante la noche y reforzar la intimidad, frente a inconvenientes como los ronquidos, los horarios de sueño o trabajo distintos y las preferencias diferentes sobre la temperatura del dormitorio.

«Los momentos de pareja son compartir vida, no sueño. Dormir en camas separadas no implica no estar presente», comenta María del Carmen, psicóloga sanitaria y vicesecretaria de la Junta de Gobierno del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG).

«Los momentos de pareja son compartir vida, no sueño. Dormir en camas separadas no implica no estar presente»

Hay parejas que defienden dormir juntos como una forma de afecto. No obstante, también hay otras que consideran el sleep divorce como forma de independencia y una necesidad de sueño reparador.

Las razones para considerar esta forma de dormir teniendo pareja son varias: horarios de trabajo u sueño diferentes, trastornos de sueño (como el insomnio o la apnea), ronquidos molestos, hábitos nocturnos diferentes. Todos estos factores pueden llegar a generar una tensión con la pareja.

Según el artículo Prevalencia del «divorcio del sueño» y sus posibles causas en adultos: datos del estudio Elsa-Brasil, que tuvo 1420 participantes, un tercio de los participantes que practicaban sleep divorce afirmó que su pareja afectaba su sueño y la razón principal fue el ronquido fuerte/apnea del sueño (75%). Otros factores contribuyentes incluyeron horarios de sueño desincronizados (60,7%), movimientos excesivos (58,9%) y uso de dispositivos electrónicos (32,1%). En general, el 71,6% percibió la práctica del sleep divorce como beneficiosa, y el 80,4% informó que su pareja estaba de acuerdo con esta rutina de comportamiento de sueño.

La clave del sleep divorce no implica necesariamente dormir en diferentes habitaciones, también puede implicar dormir en diferentes camas o dormir separados algunas noches, dependiendo las circunstancias.

«Las principales causas de parejas que practican el sleep divorce vienen dadas, sobre todo, por los ronquidos de la pareja, pero también pueden influir los cambios de horarios y, a veces, también conozco casos de problemas físicos. Cuando una persona tiene lesión o mal la espalda y la otra no, los movimientos de uno pueden lastimar al otro. Incluso también, en muchos casos, cuando hay niños pequeños, uno se va a dormir con el niño y el otro queda solo», señala González Hermo.

Priorizar el sueño no es solo una cuestión de comodidad, sino también de salud. La falta de descanso crónico puede tener graves consecuencias para la salud física y mental, aumentando el riesgo de enfermedades metabólicas, cardiovasculares y trastornos del estado de ánimo.

Beneficios del ‘sleep divorce’

La comunicación es vital y fundamental para adaptar esta práctica a las necesidades de cada persona de la pareja. Lo importante es encontrar un acuerdo que permita que ambos puedan descansar debidamente.

«Es una buena práctica si ambas personas tienen el mismo objetivo y si a ambas personas les beneficia en el mismo sentido. Es decir, si a mí lo que me beneficia o lo que yo necesito es tener contacto piel con piel o notar la presencia del otro o tener afecto y tú no estás o tú necesitas dormir, ahí puede que haya dificultades. Si ambas personas entienden la situación, comparten un objetivo honesto y llegan a acuerdos claros, esta decisión puede ser beneficiosa para la relación», señala la vicesecretaria del COPG.

El sleep divorce no es una práctica beneficiosa cuando hay motivos ocultos entre las parejas. «Cuando digo que voy a dormir en otra habitación porque ronco, pero en realidad lo que ocurre es que no soporto tenerte a mi lado, el problema no es dormir separados. El problema es no estar siendo honesto con lo que está ocurriendo, porque evitar afrontarlo solo hará que la situación empeore», explica González Hermo.

El dormir en camas separadas tampoco implicaría el dejar de lado a la pareja, en muchas ocasiones, puede ser mejor, porque ayuda a tener un sueño reparador.

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«La pareja no se basa únicamente en el contacto físico, aunque este también sea importante. Dormir juntos puede tener beneficios: escuchar la respiración de la otra persona puede ayudarnos a relajarnos y la cercanía favorece una sensación de bienestar. Sin embargo, una relación no se sostiene solo por compartir una cama, sino por construir un proyecto de vida en común: compartir planes, dificultades, problemas, momentos de ocio y decisiones cotidianas. Todo eso es lo que compone realmente la vida en pareja. Por eso, si lo pensamos fríamente, durante las horas de sueño tampoco somos tan conscientes del tiempo que pasamos juntos», explica la psicóloga.