Las dos caras de Japón

Aterrizar en la nación del sol nacientees, para el viajero, un ejercicio de equilibrio entre el asombro y el vértigo. En un parpadeo, uno deja atrás lo conocido para sumergirse en una distopía futurista.

Las calles con características sacadas de un cuento de ciencia ficción en los barrios como Ginza, Shibuya, Shinjuku y Akihabara devoran los sentidos con carteles de neón y locales que ignoran el reloj, latiendo las 24 horas del día en una coreografía eléctrica constante.

Sin embargo, tras esa piel de cristal y silicio, Japón respira con una calma milenaria. La otra cara de Japón demuestra que es una nación donde lo artificial se rinde ante lo sagrado. El sintoísmo y el budismo no solo coexisten en armonía, sino que se funden en el alma de un pueblo que, antes de tocar el futuro que parece sacado de una película de Steven Spielberg, se detiene a realizar la purificación del temizu bajo el aroma a incienso de los templos milenarios.

El amuleto del microchip

Cualquier persona que camine por el distrito o barrio de Tokio de Akihabara sentirá, de entrada, que ha aterrizado en una galaxia distinta. Pero si se desvía apenas unos pasos hacia la colina cercana al «Electric Town», encontrará el santuario Kanda Myojin. Este recinto, fundado originalmente en el año 730, es el escenario donde la tradición se da la mano con el futuro de forma casi surrealista.

Graffittis en la ciudad japonesa de Osaka / Belén Bertonasco

Los visitantes que pisan las calles de ese santuario no solo buscan suerte en el amor; hoy es común ver a ingenieros y programadores adquiriendo el «Amuleto de Protección para Sistemas de IT». Este amuleto, que visualmente representa un microchip, ofrece protección contra virus informáticos y caídas repentinas del sistema. Es la respuesta sintoísta a la angustia digital: invocar a las deidades Ebisu y Daikoku para que velen por la integridad de los servidores y los smartphones. Esta flexibilidad es la esencia de Japón; un pueblo que no ve contradicción en bendecir un hardware del siglo XXI bajo un pórtico del siglo VIII.

La lucha de lo artesano

Para entender la cara más humana de Japón, hay que alejarse del neón y entrar en los talleres de la ciudad de Kioto, ubicada aproximadamente a 450 kilómetros de la increíble Tokio o a dos horas en tren bala de la capital, donde el tiempo se mide en generaciones.

En Kioto hay artesanos para muchas profesiones. Uno de ellos es Takahiro Yamamoto, la undécima generación de maestros confiteros. Yamamoto defiende que el paladar humano y la sensibilidad al tacto de la mezcla manual conservan matices que ninguna máquina industrial podrá replicar jamás.

Cerca de él, Keiji Nishimura mantiene vivo el shibori, una técnica de teñido manual donde cada pieza de tela puede tardar hasta un año en completarse, hilo por hilo. Para sobrevivir en la modernidad, Nishimura ha tenido que llevar sus diseños ancestrales a las pasarelas de alta costura internacional, demostrando que la tradición solo perdura si sabe dialogar con el presente.

Incluso en el sector de la construcción, maestros como Masahisa Asada, fabricante de las tejas de arcilla kyo-gawara, han recurrido a la ingeniería y al análisis de movimiento digital para enseñar el oficio a los jóvenes de forma más eficiente, uniendo la intuición física del artesano con la precisión de la ciencia moderna.

Las familias de artesanos también se pueden apreciar por las calles de Kanazawa o mismo de otras ciudades alejadas de la urbe más importantes del país nipón, viviendo de la cerámica o de la creación de cuchillos y espadas.

Sintoísmo, Budismo y el ritual del agua

Pero, por otro lado, lo tradicional sigue pisando fuerte y muchas veces mueve a lo artificial a un lado, para mostrar la religión escondida que caracteriza al japonés.

Japón tiene dos religiones que coexisten armoniosamente: el sintoísmo y el budismo. Alrededor del 80% o 90% de los nipones practican ambas o cogen elementos de las dos, a menudo sin considerarse miembros exclusivos de una sola de estas prácticas. Eso se puede ver en los santuarios dispersos por todo el país, donde los toriis y los Budas conviven y coexisten en armonía.

El sintoísmo es la religión autóctona, basada en el animismo, que sostiene que todo en la naturaleza posee un espíritu sagrado o divinidad llamados kami ( como montañas, ríos, árboles, rocas, también los objetos inanimados o conceptos abstractos), que habitan y animan el mundo natural, y se veneran con rituales de purificación. Sus santuarios, con pinceladas en rojos y dorados, con su gran entrada o torii, huelen a incienso o mirra y pueden estar dedicados a una o varias deidades.

Antes de entrar a rezarles, se debe realizar la purificación del cuerpo y el espíritu, un rito conocido como temizu. El proceso es una coreografía de respeto que se realiza en cuatro partes. El primer paso es coger el cazo o también llamado hishaku, con la mano derecha y verter agua sobre la mano izquierda. En segundo lugar, se pasa el cazo a la mano izquierda y se lava la mano derecha. Como tercer paso, se pasa el cazo nuevamente a la mano derecha para echar agua en la mano izquierda, que tiene que estar ahuecada, para poder enjuagar la boca. Finalmente, se lava la mano izquierda de nuevo y, con el agua restante, se eleva el cazo verticalmente para que el agua limpie el mango para el siguiente fiel.

A estas deidades se las debe saludar, con una pequeña reverencia, y avisarles, con una campana, que uno ha llegado a su altar, para luego rezarles y dejarles una ofrenda, tanto monetaria como material. Al orar, se suele hacer una reverencia, aplaudir dos veces y luego volver a inclinarse.

Por su parte, el budismo llegó en el siglo VI desde China y Corea, centrándose en la vida futura, los ancestros y la meditación Zen. Los templos budistas esconden experiencias culturales con ceremonias y jardines únicos. Dependiendo de la escuela que sigan, podemos maravillarnos con el pabellón dorado del templo Kinkaku-ji en Kioto, o el Gran Buda de cobre en Todai-ji, en Nara, que esconde una majestuosidad simbólica inigualable. Incluso en la vertiginosa Tokio, el templo Senso-ji se mantiene como el más antiguo, un refugio de fe entre rascacielos.

La cara oculta del neón

Sin embargo, esta paz espiritual contrasta con la realidad de los barrios como Ginza, Shibuya o Shinjuku, donde los carteles de neón no descansan. Allí vive el salaryman, el oficinista de traje oscuro que es el motor económico del país, pero también su rostro más sacrificado.

Para estos trabajadores, la lealtad a la empresa es sagrada, a menudo por encima de la familia. Su jornada puede durar entre 12 o 14 horas, tras las cuales llega la cultura del nomikai: ir a beber con el jefe o con los compañeros de trabajo hasta casi perder el último tren de medianoche o hasta perder la conciencia.

Es una vida de presiones extremas donde el ocio tecnológico y los santuarios actúan como válvulas de escape necesarias para no sucumbir al agotamiento. Por las calles de Tokio o las ciudades más pobladas, se pueden ver a hombres vestidos de traje durmiendo con sus maletines en el medio de la calle. Muchos de estos oficinistas utilizan los hoteles cápsula, cafés manga (manga kissa) y las cadenas de cibercafés para poder ducharse, tener wifi o zonas de descanso por una fracción de precio.

En los márgenes del sistema quedan los llamados madogiwa zoku o «la tribu de la ventana», que son los empleados veteranos que, al no poder ser despedidos por la tradición de empleo vitalicio, son relegados a escritorios junto a la ventana sin tareas reales, esperando pacientemente su jubilación por respeto a su trayectoria y como un mensaje de estabilidad para los jóvenes, pero esta falta de utilidad en ocasiones provoca problemas de autoestima y desgaste psicológico.

Antigua residencia de la familia Shohoin, en el jardín de Yoshikien, en la ciudad japonesa de Nara / Belén Bertonasco

El ‘anime’ como ritual

En distritos de Tokio como Akihabara, la antigua «Ciudad Eléctrica» nacida del mercado negro de posguerra, la tecnología ha mutado en una «meca otaku» donde el manga y el anime son la nueva religión. Aquí, los templos son verticales: edificios como el Radio Kaikan o el Animate Akihabara albergan plantas dedicadas exclusivamente al coleccionismo de nicho.

Este mundo «artificial» hunde sus raíces en lo sagrado para ciertas personas. Ciertos estudios como el realizado por Mio Bryce, directora de Estudios Japoneses y profesora titular en el Departamento de Estudios Internacionales en la Universidad Macquarie (Sídney, Australia), estudian como el diseño de personajes como Pikachu evoca símbolos sintoístas, como puede ser su cola en zizgag que recuerda al shide, que es el papel ritual usado en las ceremonias de purificación para delimitar lo sagrado. Incluso la interacción entre entrenadores y criaturas en el anime refleja el respeto sintoísta hacia los espíritus de la naturaleza.

En Shibuya Parco, el complejo comercial de «próxima generación», la planta Cyberspace Shibuya es un templo de neón donde el Pokemón Center y la tienda de Nintendo atraen a miles de «peregrinos» y turistas cada día.

Para un viajero, entrar en un maid café o en un local de gachapon (las míticas máquinas de regalos en cápsulas que se encuentran alineadas tanto en los centros comerciales como en los aparcamientos de bicicletas) no es solo una curiosidad turística, sino es una inmersión en un caos que define la identidad tanto de jóvenes como de gente adulta, ya que, muchas veces, las sorpresas que salen de las máquinas gachapon son usadas como forma de juego de azar.

Samuráis entre rascacielos

Si el anime es la cara vibrante del presente, la historia samurái es el esqueleto invisible que sostiene la sociedad. El espíritu del Bushido (el camino del guerrero), con sus valores de honor, lealtad y disciplina, no ha muerto con las espadas; se ha trasladado a las salas de juntas de las corporaciones por todo Japón.

Este legado es palpable tanto en la capital como en la antigua Kioto. En Tokio, el santuario Kanda Myojin no solo protege los sistemas informáticos, sino que venera a Taira no Masakado, un legendario samurái del siglo X que luchó contra el gobierno central por los derechos de los plebeyos. Incluso el gran Tokugawa Ieyasu, el unificador de Japón, atribuyó su victoria en la batalla de Sekigahara a la suerte de este santuario.

En Kioto, el poder de estos señores de la guerra respira en las piedras del Castillo de Nijo, donde el visitante puede caminar sobre los «suelos de ruiseñor» diseñados para chirriar ante la presencia de intrusos o ninjas. Esta herencia guerrera sobrevive también en el Budo o artes marciales –como el judo o el kendo–, que más allá de la lucha, enseñan a los jóvenes la paciencia y el respeto que rigen la convivencia diaria.

Japón no es una contradicción, sino un sistema de equilibrio metabólico. Cada extremo cura al otro. El oficinista agotado por el rigor corporativo de Tokio encuentra su purificación sensorial en el silencio de los jardines de musgo que se encuentran dispersos a lo largo y ancho de un país que respira con la mirada acestral.

Japón nos enseña que la modernidad no tiene por qué ser fría ni utilitaria si se mantiene una raíz animista. Es una nación que asimila la modernidad, pero le agrega su toque identitario; que construye torres de 634 metros como la Tokyo Skytree pero respeta las restricciones de altura en Kioto para que la pagoda del templo To-ji siga dominando el horizonte.

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La resiliencia nipona reside en esa capacidad de integrar la disrupción técnica sin perder el alma. Como el ritual del temizu que detiene el tiempo para que los japoneses puedan lavarse las manos y el espíritu, Japón es un umbral constante. Avanzar hacia el futuro no requiere demoler la memoria, sino consagrarla bajo el umbral de lo sagrado. En esa danza armónica de contrarios reside la verdadera magia del sol naciente.