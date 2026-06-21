El timo que acecha a España y que también ha dejado huella en Santiago

Todo empieza con un mensaje o una llamada. Otras, con una fotografía enviada por wasap acompañada de una amenaza directa: «Sabemos quién eres y dónde vives». Al otro lado no hay ningún sicario, pero sí existe una organización criminal especializada en explotar el miedo. A esta amenaza se le conoce como timo del sicario y se ha convertido en una de las modalidades de extorsión más extendidas de los últimos años en España.

Las víctimas de este fraude son personas que han contactado o visitado páginas de anuncios de servicios sexuales, escorts o contactos. La última gran operación policial contra dicho timo en España tuvo lugar el mes pasado. La Policía Nacional desarticuló una red que obtuvo cerca de medio millón de euros de más de 500 víctimas en todo el país. Los detenidos contactaban con personas que habían visitado páginas de contactos o prostitución y, haciéndose pasar por miembros de organizaciones violentas, les exigían pagos bajo la amenaza de sufrir agresiones o incluso ser asesinados.

Galicia no ha permanecido al margen de este fenómeno. En los últimos años, se han registrado víctimas y detenciones vinculadas a esta estafa en la comunidad y también en la comarca de Santiago.

El timo en Santiago y comarca

Este mismo año los medios se hacían eco de una víctima en Ordes. La investigación fue asumida por el Equipo de Asesoramiento, Prevención y Respuesta contra la Ciberdelincuencia de Milladoiro, en Ames, tras la denuncia de un vecino de Ordes que aseguró estar sufriendo un hostigamiento continuado mediante llamadas y mensajes intimidatorios.

Un hombre mira su móvil con angustia / PEXELS

Según explicó la Guardia Civil, fueron investigadas tres personas como presuntas autoras de extorsión y pertenencia a grupo criminal. Los sospechosos consiguieron que la víctima entregase 2.100 euros, presionándola con amenazas telefónicas vinculadas al conocido timo del sicario.

Hace dos años un vecino de O Pino recibió amenazas dirigidas a él y toda su familia tras consultar servicios sexuales por internet. Los supuestos responsables le exigían dinero y, para aumentar la presión, le enviaron amenazas relacionadas con un posible secuestro de familiares, además de vídeos de secuestros y ejecuciones. La víctima terminó pagando 4.500 euros a través de plataformas de envío de dinero y transferencias bancarias. La investigación fue bautizada como Operación Tatisma y la desarrolló el Equipo @Milladoiro de la Guardia Civil, especializado en ciberdelincuencia.

A principios de 2023, un vecino de Ames acudió a la Guardia Civil para denunciar que estaba siendo amenazado por teléfono y por mensajes. Todo empezó después de que la víctima solicitase servicios de prostitución a través de internet. A partir de ahí, varias personas comenzaron a presionarlo con una amenaza muy concreta: si no pagaba, irían a buscarlo a su casa o a su lugar de trabajo para agredirlo. Los extorsionadores le exigían alrededor de 5.000 euros. La víctima, por miedo a que las amenazas se cumplieran, acabó realizando varios pagos hasta sumar 4.900 euros.

Fuera de la zona compostelana, fue llamativo también el caso de Viveiro. En 2020 un hombre fue chantajeado tras intentar contratar a una prostituta durante el confinamiento. Recibió mensajes en los que le decían que, si no pagaba, un «sicario» lo iban a «descuartizar» y también matarían a su familia. La víctima ingresó 800 euros.

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Arrestados en Santiago

No solo se han encontrado en el entorno compostelano víctimas del timo del sicario, sino también extorsionadores. El año pasado, en el marco de la Operación Bachata, la Policía Nacional detuvo a 16 personas en varias provincias por motivo de esta estafa. Una de ellas fue arrestada en Santiago. La red extorsionaba a usuarios de páginas de contactos, amenazándolos con agresiones físicas o daños reputacionales si no pagaban. En este caso, los delincuentes llegaron a enviar vídeos violentos, imágenes de domicilios y datos personales para reforzar las amenazas. La investigación arrancó tras la denuncia de una víctima que había pagado casi 20.000 euros.