La juguetería educativa de Santiago que ayuda a conciliar este verano: «Es un espacio diferente en el que jugar»

En la Avenida Rosalía de Castro se encuentra un establecimiento que ha logrado convertirse en el templo del juego en Santiago. Se trata de Escondi-T, una juguetería educativa y espacio cultural regentado por Sandra Villaverde desde 2018. El local reúne todos los ingredientes para conquistar a los más pequeños, pero también atrae a numerosos adultos gracias a las actividades que organiza, entre ellas torneos de ajedrez y clases de iniciación y perfeccionamiento de este deporte mental. Además de ofrecer una cuidada selección de juguetes, cuenta con una sala adaptada para probarlos y acoge talleres culturales y artísticos que convierten el espacio en un punto de encuentro para el aprendizaje, la creatividad y la diversión.

Varios alumnos del curso de Lóxica divertida de Sandra / CEDIDA

El objetivo de Escondi-T es poner en valor la importancia del juego como herramienta educativa y desterrar la idea de que jugar es solo cosa de niños. Sus propuestas están pensadas para todas las edades y adaptadas a distintas necesidades. De hecho, el establecimiento se ha convertido en un referente en Santiago para adquirir juegos dirigidos a niños con necesidades educativas especiales, como TEA, discapacidad intelectual, trastornos del desarrollo, parálisis cerebral, TDAH o trastornos de la comunicación, entre otros. También ofrece opciones para personas mayores, con juegos diseñados para reforzar capacidades cognitivas que pueden ir deteriorándose con el paso del tiempo.

Conciliar en verano

Cuando Sandra no está al frente de su negocio, suele desplazarse a diferentes centros educativos compostelanos para impartir cursos lúdicos. En el CEIP Quiroga Palacios se encarga de la actividad extraescolar Lóxica divertida y, ahora que acaban de arrancar las vacaciones escolares, ha decidido trasladar este curso a su local. Con ello busca facilitar la conciliación a todos esos padres compostelanos que en estas fechas hacen malabares para compaginar el trabajo con el cuidado de sus hijos.

«La propuesta busca ofrecer un espacio diferente en el que jugar, pensar, descubrir estrategias y afrontar retos a través del juego, trabajando habilidades que están en la base del aprendizaje, como la atención, la concentración, la creatividad o la resolución de problemas, entre otras», explica Sandra.

Un niño posa con uno de los juegos / CEDIDA

La actividad, recalca la fundadora de Escondit-T, nace con una vocación abierta e inclusiva, por lo que los niños podrán estar acompañados por sus familiares y así «disfrutar entre todos de una experiencia compartida».

El curso de Lóxica divertida se desarrollará de lunes a viernes durante los meses de julio y agosto. Habrá dos turnos al día, uno por la mañana ( de 10.00 a 11.00) y otro por la tarde (de 17.00 a 18.00). Se admitirán un máximo de diez participantes por sesión y el precio es de 25 euros a la semana. Para anotarse hay que llamar al 604 068 532 o bien enviar un correo a miescondit@gmail.com.

Impulso al comercio local

Con iniciativas de este tipo, Sandra trata de reinventarse y atraer la atención de los compostelanos hacia pequeños negocios como el suyo, que abrió poco antes de la pandemia y sufrió de lleno sus consecuencias. La responsable de Escondi-T lamenta que, muchas veces, los propios vecinos desconozcan la existencia de establecimientos que llevan años asentados en la ciudad.

Por eso, aprovecha la celebración de este curso para reivindicar la importancia del pequeño comercio, que conforma en buena parte la identidad de Santiago y que ofrece, a diferencia de las multinacionales, un trato individualizado, cercano y adaptado a las necesidades de cada cliente.