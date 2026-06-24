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Arte

O pintor Xulio Fontes presenta a exposición ‘Mulleres’ en Lugo

O proxecto expositivo conta con 36 obras creadas en diferentes materiais como cunchas de mexillón e navalla, cascas de noces, tapóns e ‘palets’ de madeira e explora situacións laborais a través de retratos

Fotografía da muestra en Lugo

Fotografía da muestra en Lugo / Cedida

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Belén Bertonasco

Belén Bertonasco

Santiago

O artista Xulio Fontes presenta na capital da provincia de Lugo a súa exposición individual Mulleres, no Centro Sociocultural O Vello Cárcere de Lugo. A mesma foi inaugurada o 5 de xuño e vai estar aberta ao público ata o próximo 31 de xullo.

A exposición consta de 36 retratos femininos, que retratan desde diferentes perspectivas as situacións laborais. «Son distintas escenas do mundo, do mundo rural, de mulleres en distintas situacións, atentendo animais de compañía o do campo», comenta Fontes acerca de súa exposición.

O pintor Xulio Fontes

O pintor Xulio Fontes / Cedida

Dou forma, planos, con pintura e cos materiais. A exposición ten unha a temática diferente

Xulio Fontes

As obras están creadas en diferentes materiais, un punto característico de Fontes. Neste caso, o artista utilizou desde cascas de noces, como cunchas de mexillón e navalla, tapóns, e palets de mandera. «Dou forma, planos, con pintura e cos materiais. A exposición ten unha a temática diferente», explica Fontes.

Exposición 'Mulleres'

Exposición 'Mulleres' / Cedida

Calidoscopio, Muller con chambraMuller arraiana, Muller con diademaFriaxeDescendencia Espichando o milloPardisAcougoPandereteiraZamburiñeiraDona das cunchasA dona e o canMuller con pendentesBeizos vermellosMuller con zapatos dorados e cos pes na areaA coleita e en setembo, son algunhas das obras que poderán ver os que se atrevan a ir ver a exposición de Xulio Fontes en Lugo.

O acto de inauguración da exposición foi presentado por Mercedes Saavedra, e tamén estiveron presentes os artistas Xosé Antonio Fondevila e o escritor Manuel Núñez Fiuza, a artista de Lugo, Dolores Guerrero e igualmente Comisaria, entre outros amigos do artista.

Un dos cadros da mostra 'Mulleres'

Un dos cadros da mostra 'Mulleres' / Cedida

O Auditorio Reveriano Soutullo de Ponteareas, A Casa da Cultura de Tomiño, o Espazo Detrás do MARCO en Vigo, foron algúns doutros sitios onde estiveron colgadas creacións do pintor con morada no barrio do Calvario de Vigo.

Tras finalizar a exposición en Lugo, a mostra viaxará fóra das nosas fronteiras, concretamente ata Portugal, a A Melgaço, onde estará dispoñible nos meses de agosto e setembro.

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E o ano que vén, en 2027, Mulleres aterrará en Santiago e Pontevedra. En Compostela poderá verse, aínda sen data estimada, no Convento dos Franciscanos.

Un dos cadros da exposición 'Mulleres'

Un dos cadros da exposición 'Mulleres' / Cedida

Son distintas escenas do mundo, do mundo rural, de mulleres en distintas situacións, atentendo animais de compañía o do campo

Xulio Fontes

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