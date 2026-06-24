Santiago se suma al calzado barefoot: zapatos respetuosos para caminar de forma natural

Caminar como si no llevaras zapatos. Esa es la filosofía del calzado barefoot, también conocido como calzado respetuoso, una tendencia que apuesta por devolver al pie su movimiento natural mediante diseños flexibles, ligeros y con espacio suficiente para que los dedos se expandan libremente. Además, muchas de las marcas que se decantan por este enfoque incorporan criterios de sostenibilidad, utilizando materiales reciclados, procesos de fabricación responsables o componentes de origen natural para reducir su huella ecológica.

Cada vez nos preocupamos más por la salud de nuestros pies y, al mismo tiempo, la conciencia ambiental va ganando peso en nuestras decisiones de compra. Por eso, son muchos los consumidores que apuestan por productos veganos, libres de crueldad animal y fabricados con materiales o procesos más respetuosos con el medioambiente. Santiago no es ajeno a esta tendencia. Tiendas especializadas como Gaia Ecocrianza, marcas comprometidas con la sostenibilidad como Beflamboyant y establecimientos con una larga trayectoria en la ciudad, como Calzados Pachi o Marilya, han basada o incorporado a su oferta modelos barefoot y respetuosos, acercando a los consumidores compostelanos una forma diferente de caminar y consumir.

1. Beflamboyant

Bajo este nombre se encuentra una marca gallega de calzado vegano, sostenible y barefoot. Abrió su primera tienda física en Santiago, el año pasado en As Cancelas. Hasta entonces funcionaba sobre todo como marca digital. Entre sus propuestas podemos encontrar calzado diseñado para respetar la forma natural del pie: modelos con suela flexible, horma amplia, drop cero y una pisada más libre. Su propuesta combina esta filosofía barefoot con materiales orgánicos, reciclados y veganos, como residuos de maíz, algodón o componentes reciclados. Además de comprar sus modelos, en el local se puede conocer mejor todo lo que engloba el concepto barefoot.

Imagen de la inauguración de la tienda en As Cancelas / Redes

2. Gaia Ecocrianza

En la Rúa de Santiago de Guayaquil se ubica desde hace más de una década esta tienda (que también tiene presencia online) especializada en crianza respetuosa, juguetes educativos y calzado barefoot, especialmente infantil, aunque también ofrece modelos para adultos. En su catálogo destacan zapatos, sandalias y zapatillas pensados para que el pie se mueva de forma natural, con suelas flexibles, hormas amplias y diseños minimalistas. Trabaja con marcas como Froddo, y en su web agrupa propuestas de calzado infantil respetuoso, ecológico y minimalista. Pone el acento en beneficios como la movilidad, la flexibilidad, la propiocepción, el equilibrio y el fortalecimiento del pie.

Zapatos barefoot de Gaia Ecocrianza / CEDIDA

3. Calzados Pachi

Esta mítica zapatería de Alfredo Brañas, con más de 40 años de experiencia en el sector, ha ido incorporando a su stock calzado respetuoso. Está especializada en complementos y calzado infantil, aunque también cuenta con secciones de mujer y hombre, y ofrece modelos infantiles y juveniles de marcas como Victoria, Pablosky e Igor, con referencias identificadas como barefoot o vinculadas a líneas de horma más respetuosa. Cuenta también con tienda online.

Escaparate de Calzados Pachi / Redes

4. Marilya

Marilya, tienda infantil ubicada en la Rúa da Caldeirería, es otro de los establecimientos compostelanos que ha incorporado a su oferta el calzado respetuoso.

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Alguno de los zapatos de Marilya, marca Igor / Redes

Su catálogo combina puericultura, juguetes, decoración infantil, libros, regalos y calzado para niños, con especial atención al producto cuidado y de calidad. Al igual que las anteriores, combina la atención personalizada de una tienda física con la venta online a través de su página web.