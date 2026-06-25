Isabel Perelló, miembro de honor de la Asociación de Juristas Gallegos en Madrid

La Asociación de Juristas Gallegos en Madrid (Iurisgama), que preside el catedrático compostelano Carlos Lema Devesa, ha nombrado este jueves miembro de honor a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló Domenech.

Nombramiento en la Casa de Galicia en Madrid

El acto de nombramiento tuvo lugar en la Sala Pardo Bazán de la Casa de Galicia en Madrid y fue presidido por el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo Pouso.

El nombramiento se inició con la lectura del acta por parte del secretario de Iurisgama, Jesús Gómez Montero.

Seguidamente, el catedrático compostelano Carlos Lema Devesa, presidente de Iurisgama, presentó a la actual presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, aludiendo a su vinculación con Galicia, ya que Perelló cursó la carrera de Derecho en Santiago de Compostela y tuvo como primer destino el Juzgado de Carballo.

Alusiones que, posteriormente, la actual presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ recordó antes de mostrarse «muy satisfecha» por la concesión de este nombramiento.

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Presencia de autoridades

Al citado acto concurrieron ilustres juristas entre los que se encontraba el presidente de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación, Cazorla Prieto; el secretario del CGPJ, Hernández Serna; el presidente de la Audiencia Nacional, Fernández Martínez, los expresidentes del Tribunal Constitucional González Rivas y Sala Sánchez, así como el magistrado del Tribunal Supremo Barja de Quiroga López y el decano del Colegio de Abogados de A Coruña, Pérez Cepeda.