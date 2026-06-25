Paquetes vacacionales: tus derechos en cuanto a reclamaciones

Con las vacaciones de verano ya a la vuelta de la esquina, son muchas las aerolíneas que añaden a su oferta de vuelos ofertas especiales, vuelos de bajo coste y paquetes vacacionales que incluyen no solo los vuelos, sino también los alojamientos, posibles alquileres de vehículos en el destino y hasta algunas actividades para realizar durante las vacaciones.

Un ejemplo de ello son los paquetes organizados por la aerolínea Vueling junto con el grupo turístico Ávoris para este verano en su plataforma Vueling-Holidays, o la oferta especial de precios de Iberia para diferentes destinos en todo el mundo.

Por eso, conviene conocer cuáles son los derechos de los pasajeros aéreos antes de reservar este tipo de vuelos o paquetes vacacionales.

Lo más importante sobre los paquetes vacacionales y tus derechos como pasajero

Comprar un vuelo dentro de un paquete vacacional no modifica tus derechos como pasajero aéreo.

como pasajero aéreo. Si tu vuelo se retrasa, se cancela o te deniegan el embarque, podrás reclamar siempre que se cumplan los requisitos del Reglamento (CE) 261/2004.

También podrás recibir asistencia por parte de la aerolínea cuando corresponda, con independencia de que el vuelo forme parte de una oferta o de un paquete vacacional.

La indemnización depende de la incidencia y de la distancia del vuelo, no del precio del billete ni del paquete contratado.

Cuáles son los derechos en estos casos

Respuesta rápida: los derechos de los pasajeros son los mismos tanto en vuelos individuales como en paquetes vacacionales.

Los derechos de los pasajeros aéreos vienen estipulados en el Reglamento (CE) 261/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo. En él se indican las incidencias y los derechos de los pasajeros en cada caso, como el de reclamar una indemnización o recibir asistencia por parte de la aerolínea.

Esta normativa se aplica siempre que la incidencia ocurra en un aeropuerto de la Unión Europea o bien en un aeropuerto externo, pero siempre que el destino y la aerolínea sí sean europeos.

Sin embargo, en ningún momento se menciona en el texto legal que su aplicación dependa del precio del vuelo, de si la aerolínea es de bajo coste o de si el vuelo forma parte de un paquete vacacional.

En otras palabras, contratar un paquete vacacional no modifica los derechos de los pasajeros aéreos. Por lo tanto, los pasajeros podrán presentar reclamaciones a Vueling, Iberia o cualquier otra aerolínea por su cuenta o con ayuda de terceros como AirHelp en caso de vuelo retrasado, cancelado o denegación de embarque, que son las tres incidencias contempladas en la ley.

Cuándo reclamar según la ley europea

Respuesta rápida: podrás reclamar por retraso, cancelación o denegación de embarque siempre que se cumplan los requisitos previstos en la normativa europea.

Por eso, los pasajeros afectados por un retraso, una cancelación o una denegación de embarque de un vuelo adquirido con un precio reducido o dentro de una oferta vacacional podrán reclamar siempre que se cumplan los requisitos indicados en la ley.

En lo que respecta a los vuelos retrasados, se podrá reclamar siempre que:

El vuelo llegue con tres o más horas a su destino.

La razón del retraso dependa de la aerolínea.

Por otro lado, los vuelos cancelados podrán reclamarse siempre que:

La cancelación del vuelo se notifique con menos de catorce días de antelación.

La causa, de nuevo, dependa de la compañía aérea.

La diferencia horaria entre el vuelo cancelado y el alternativo sea superior a las dos o tres horas, en función de los kilómetros del trayecto del vuelo.

Finalmente, las denegaciones de embarque pueden reclamarse cuando:

La denegación de embarque no se deba a un problema con la documentación, la seguridad o el estado del pasajero.

El pasajero no se haya ofrecido voluntario para ello.

Con estos requisitos, se podrá recibir una indemnización de Vueling, Iberia o cualquier otra aerolínea de entre 125 y 600 euros en función de la incidencia y la distancia del vuelo, pero no de su precio o de si va incluido en un paquete vacacional. Por eso, es perfectamente posible que los pasajeros terminen recibiendo una compensación económica de una cuantía incluso superior al precio de su billete de avión.

Cómo reclamar una incidencia de un vuelo de bajo coste, en oferta o en un paquete vacacional

Respuesta rápida: el procedimiento para reclamar es el mismo tanto si el vuelo se compró por separado como si forma parte de un paquete vacacional.

De nuevo, el proceso de presentación de reclamaciones a Vueling y otras compañías por estas incidencias en vuelos de bajo coste, en oferta o en paquetes vacacionales es el mismo que en el resto de los vuelos.

En general, las reclamaciones pueden presentarse en los sitios web de las compañías aéreas. Mediante sus modelos de reclamación, los pasajeros podrán solicitar las indemnizaciones correspondientes por vuelo retrasado, cancelado o denegación de embarque, así como el reembolso de billetes y de gastos derivados de estas incidencias, incluidos en la ley europea bajo el derecho de asistencia.

En estos casos también será posible presentar reclamaciones con la ayuda de terceros, sobre todo cuando es necesaria ayuda legal para poder reclamar lo que corresponda a la compañía aérea en los juzgados, en los casos en los que la aerolínea no copere desde un inicio en el pago de las indemnizaciones o reembolsos.

Así las cosas, adquirir vuelos en oferta, de bajo coste o incluidos en paquetes vacacionales organizados por aerolíneas como Vueling no modifica los derechos de los pasajeros en ningún caso.