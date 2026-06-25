El último sastre artesano de Santiago: Fernando Freire, guardián de un oficio centenario

Hay personas que llevan la creatividad en las venas desde niños y que ni por asomo pueden encontrar felicidad en un oficio que no les permita canalizar toda esa imaginación. Es por ello que Fernando Freire Vázquez, el último sastre artesano que queda en Compostela, concretamente en la Rúa de Ramón Cabanillas, jamás se planteó dedicarse a un trabajo más convencional.

Fachada de la sastrería, en Ramón Cabanillas / Javier Rosende Novo

La sastrería lleva formando parte de su vida desde la infancia, pues heredó de su padre el amor por la moda y el trabajo artesanal. «Me crié en una casa de aldea en Arzúa y la sastrería, el taller, era una estancia más de la casa. Mi madre siempre cuenta que antes de empezar a hablar ya jugaba con las agujas, por lo que ni siquiera soy consciente de ir aprendiendo el oficio, porque en realidad me llevo empapando de él toda la vida», explica Freire, cuyo taller forma parte de Artesanía de Galicia.

Emprendedor reciente

Fernando descubrió, gracias a su padre, los entresijos de este oficio. Su evolución posterior sería fruto, como él mismo indica, de una gran capacidad autodidacta. Trabajó durante casi 27 años como sastre en El Corte Inglés, de hecho, cuando abrió en Santiago fue una de las quince primeras personas contratadas.

Imagen del padre de Fernando, de quien aprendió los entresijos del oficio / Cedida

Hace dos decidió apostar por su propio negocio: «Ya ves, con 58 años decidí emprender, me lié la manta a la cabeza y me lancé a dar continuidad a esta aventura, que siempre digo que empezó mi padre hace más de 70 años», cuenta.

Un trabajo de muchas horas

Con el tiempo, la calidad de los tejidos y el concepto final han cambiado mucho. «Antes se hacían trajes muy armados. Recuerdo algunas entretelas que mi padre colocaba encima de la mesa: se quedaban tiesas, como si fueran el traje de un torero», rememora.

Plancha de hierro, tijeras y máquina de coser que usaba el padre de Fernando / Javier Rosende Novo

Lo que sí se ha mantenido inalterable con el paso del tiempo es la base sobre la que se asienta este oficio: crear prendas desde cero y garantizar la exclusividad. «Hacer un traje implica muchísimas horas de dedicación. Partimos de un mínimo de 60, y eso si empleamos un tejido liso», explica. Por todo ello, el sastre asegura que una jornada en el taller es siempre «un día animado». Y es que, asegura, este no es un trabajo al uso, sino un proceso creativo. «Es un ir y venir constante: cortas, afinas las prendas, montas los avíos, repasas hilos, preparas y colocas las entretelas, ajustas el maniquí, se lo pruebas al cliente... Es un trabajo muy dinámico y que exige mucha atención al detalle. Las prendas tenemos que hacerlas con tiempo, tacto y mucho mimo, porque las prisas aquí no son buenas».

Apuesta por la atemporalidad

La moda viene y va, es cíclica y efímera y, por ello, Freire apuesta por prendas atemporales. «Hacemos justo lo contrario de lo que suele imponer la industria. Nosotros buscamos que estas prendas perduren en el tiempo, que sean sostenibles. Una pieza que nosotros hacemos tiene un precio inicial más alto, pero, como dura mucho, al final, resulta mucho más económica», sostiene. Para evitar que la prenda quede desfasada, buscan un equilibrio en las formas, sin exageraciones, para que luego no pasen de moda.

Desde la última sastrería artesanal de Santiago crean trajes para hombre, mujer y niños y usan siempre fibras nobles, huyendo de las sintéticas. «Utilizamos lanas, linos, sedas, casimir, alpacas... que se tejen solas o entre sí. Incluso empleamos piedras preciosas, hilos de oro o fragmentos de diamante». También desde su taller se elaboran muchos complementos que acompañan a la prenda, como los tirantes, cinturones o gemelos.

Tipo de clientes

A su sastrería llegan personas de todas las edades. «El último traje que he vendido fue para un señor de 99 años, y la última camisa, para un niño de 8. Tenemos un amplio abanico», señala.

Elabora, sobre todo, trajes y chaquetas para hombre. «Sigue bastante vigente esa creencia popular de que el sastre es para el hombre y la modista, para la mujer, pero son oficios distintos, que no tienen nada que ver. De hecho, empecé a hacer publicaciones en Instagram para acercar la sastrería al público y mostrar lo que hacemos desde dentro», cuenta.

Relevo generacional

La respuesta de los santiagueses ante la inauguración, hace dos años, de su taller fue «maravillosa». De hecho, no solo tiene clientes de la zona, sino también otros que llegan de lejos. «Me sabe fatal, pero me veo obligado a rechazar encargos porque soporto una carga de trabajo tremenda y no hay mano de obra cualificada», cuenta. Su mayor deseo es conseguir relevo generacional: «Es importante mantener la profesión. Al fin y al cabo, es un oficio centenario que ha estado presente a lo largo de la historia y se ha ido adaptando a cada momento. Sería lamentable que esto ahora no pudiese seguir, sobre todo porque tiene un buen futuro económico». Por ello, organiza en su taller, junto a Ramón Lareo, un curso de sastrería en el que transmiten su conocimiento y experiencia a las nuevas generaciones.

Fernando, durante el curso de sastrería que imparte en su taller / Javier Rosende Novo

A pesar de esa creencia de que el sastre elabora ropa para hombres, en su curso la mayoría son mujeres y asegura que muchos de sus alumnos muestran ya «muy buenas maneras».

Mientras tanto, Fernando seguirá creando en su taller, con la plancha de hierro, la máquina de coser y las tijeras que usó su padre de fondo, recordándole el amor por el oficio que él le contagió.