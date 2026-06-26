Adiós al «me aburro, mamá»: la web de Santiago que reúne planes para niños

Llega el parón escolar y con él las temidas «mataciones» para todas las familias con hijos pequeños. Y es que el verano ya no es sinónimo de calma y relax cuando hay que lidiar con continuos «me aburro» y «tengo hambre» a cada segundo. A todo ello hay que sumar la dificultad de encajar los meses sin colegio con el trabajo. Consciente de esta situación, que arranca cada año a mediados de junio, Roberto Sánchez, creador de PETGO-SC, la plataforma dirigida a facilitar la vida a todos los santiagueses con mascotas, ha lanzado ahora otra destinada a ayudar a los padres: NENOS-SC.

Roberto trabajando en la plataforma PETGO-SC / Cedida

«Crear esta plataforma fue una idea que tuve siempre en mente porque, además de ser padre, mi trayectoria laboral ha estado siempre ligada al mundo de la infancia. Mi objetivo es que cuando una familia entre en NENOS-SC encuentre un lugar pensado para ahorrar tiempo a la hora de buscar actividades, servicios y espacios para los más pequeños», explica.

¿Qué reúne esta web pensada para los niños de Compostela?

NENOS-SC aglutina propuestas destinadas a los niños de Santiago y comarca. El proyecto está arrancando y la idea es que, poco a poco, se vayan sumando más negocios que enriquezcan la oferta para las familias. «Se pueden encontrar campamentos, actividades extraescolares, academias, centros de ocio, celebraciones infantiles, profesionales especializados, actividades deportivas, propuestas culturales y muchos otros recursos que suelen estar muy dispersos», cuenta Roberto.

«He dado importancia a una demanda creciente, que es la búsqueda de servicios de apoyo a las familias. Es decir, incorporo servicios de psicología infantil, refuerzo educativo, orientación familiar o actividades que favorezcan el desarrollo emocional y social de los niños». De hecho, son estas áreas las que le gustaría aumentar en el futuro porque considera «que pueden ser de gran ayuda en diferentes etapas del crecimiento».

«He dado importancia a una demanda creciente, que es la búsqueda de servicios de apoyo a las familias. Es decir, incorporo servicios de psicología infantil, refuerzo educativo, orientación familiar o actividades que favorezcan el desarrollo emocional y social de los niños»

Se pueden ver tamén secciones como ‘Mamis que inspiran’, para dar visibilidad a aquellas madres que comparten sus experiencias a través de las redes, o ‘Redes de apoyo’, donde se reúnen entidades especializadas en la infancia y la diversidad funcional.

Lo más visitado

Ahora mismo, asegura Roberto, los apartados que más están visitando las familias compostelanas son ‘Planazo de la semana’ y ‘Verano en familia’, es decir, todo lo relacionado con el ocio. «En el primero, recopilamos propuestas destacadas para cada semana y, en el segundo, reunimos enlaces directos a las agendas y programaciones de distintos ayuntamientos, instituciones culturales y espacios que organizan actividades familiares durante el verano», indica su creador. Además, también está despertando mucho interés el apartado de campamentos de verano.

¿Cómo formar parte de la plataforma NENOS-SC?

Gran parte del trabajo, explica Roberto, consiste en investigar proyectos interesantes de Santiago y comarca y contactar directamente con ellos. «Es una labor que requiere tiempo y mucha constancia, pero considero que aporta valor a la plataforma. Mi objetivo no es simplemente recopilar información, sino conocer realmente qué hay detrás de cada actividad, negocio o servicio que aparece en NENOS-SC», comenta. A medida que el proyecto va creciendo, cada vez más negocios entienden su utilidad:«Muchos no solo quieren aparecer para dar visibilidad a su actividad, sino que también utilizan la propia plataforma para descubrir recursos, actividades y profesionales relacionados con el mundo infantil».

Algo que han valorado mucho los negocios tanto de PETGO-SC como de NENOS-SC, es que, gracias a estas plataformas, han conocido empresas con las que comparten intereses comunes, lo que ha dado lugar a colaboraciones.