Operación vacaciones de verano: el desafío de mantener a los hijos activos y lejos del móvil

Las vacaciones de verano ya están aquí y , con ello, llegan los malabares de los padres para mantener a sus hijos activos durante las vacaciones: campamentos, apoyo escolar, piscina municipal, jugar en la calle y hasta el riesgo de un uso abusivo del móvil y las redes sociales.

Según los datos oficiales de la Encuesta Nacional de Salud de España difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el porcentaje de la población infantil (de 1 a 14 años) que pasa más de una hora diaria de su tiempo libre frente a una pantalla muestra que los menores de entre 1 a 4 años, el 36,3% supera la hora diaria entre semana; los menores de 5 a 9 años, el 59,2% supera la hora diaria entre semana y el 79,2% los fines de semana y los pequeños de 10 a 14 años, el 78,6% supera la hora diaria entre semana y se dispara al 88,4% los fines de semana.

El experto en relación familiar y comunicación de la Fundación Casaverde, Julio García Gómez recomienda preparar un plan estratégico «hijos sin cole», para los días que se avecinan: programar actividades, limitar el uso de las pantallas, ocio, lecturas y nombrar un niñero mágico entre los propios hijos.

Julio García Gómez, especialista en Comunicación de la Fundación Casaverde / Cedida

Los retos de las familias durante el verano

El principal problema que pueden llegar a afrontar los padres en la época estival es qué hacen con sus hijos en casa. ¿Cómo aprovechar el tiempo libre de ellos y cómo evitar que estén todo el día conectados al ordenador o al móvil?

«La familia tiene que organizarse, no hay más remedio porque la vida sigue y los padres tienen que ir a trabajar. Por lo tanto, hay que hacer un plan estratégico en el que de forma muy tajante marquemos un tiempo para el ocio, para el estudio, para el ordenador , para el móvil, para lo lúdico y para hacer un repaso de lo que va a venir el próximo año escolar. Todo eso forma parte del día a día», explica García Gómez.

El niñero mágico nos puede ayudar también a organizar. Porque si todo sale de los padres, el riesgo es que caiga mal a los hijos y lo vean como un castigo. Sin embargo, si parte de ellos es mucho más interesante y motiva más especialista en relación familiar y comunicación

Lo importante es hacer un balance del día a día, hablar con los chicos, porque muchas veces, durante el año, no podemos o el tiempo que compartimos con los hijos es muy reducido. «Es el momento de reflexionar y de jugar con ellos y de planificar», señala el especialista de la Fundación Casaverde.

El uso limitado de las pantallas y la oportunidad de fortalecer la comunicación

El uso limitado de las pantallas es primordial para que los más pequeños no pasen todas sus vacaciones «enganchados» a ellas. «Son necesarios y de una manera muy estricta, los esquemas de horarios del día», señala García Gómez.

Pero el uso limitado de las pantallas también tiene que verse en el resto de los familiares, no solamente en los menores. «Pero, atención, lo primero de todo, si no, no va a servir para nada, es que los padres, como solemos decir, prediquen con el ejemplo. Porque si yo les mando un tiempo para ese chat o para visitar esas páginas de internet y yo estoy todo el día enganchado, pues mal lo van a poder hacer. Entonces tiene que ser un espejo», asevera el especialista.

La labor de los abuelos y el resto de los hermanos y familiares también es importante para ayudar a limitar el uso del ordenador y los móviles en el verano: «Es importante la labor intergeneracional también, en que mayores, abuelos, abuelas y niños se implican en ello. Dediquemos un momento del día de los más chicos para que se comuniquen con un mayor. Este tiempo de verano es la oportunidad que tienen padres, hijos, abuelos, tíos, etcétera, para fomentar esa relación, para que la persona mayor traiga el recuerdo, los recuerdos de su infancia», explica el especialista en comunicación Julio García Gómez.

La familia tiene que organizarse, no hay más remedio porque la vida sigue y los padres tienen que ir a trabajar. Por lo tanto, hay que hacer un plan estratégico en el que de forma muy tajante marquemos un tiempo para el ocio, para el estudio, para el ordenador , para el móvil, para lo lúdico y para hacer un repaso de lo que va a venir el próximo año escolar. Todo eso forma parte del día a día Julio García Gómez

Entre las propuestas planteadas por García Gómez figura la creación de la figura del niñero mágico, un hermano que puede asumir pequeñas responsabilidades para ayudar a organizar actividades, fomentar la lectura o controlar los tiempos de pantalla, pequeñas responsabilidades durante el verano para ayudar en la organización familiar.

«El niñero mágico nos puede ayudar también a organizar. Porque si todo sale de los padres, el riesgo es que caiga mal a los hijos y lo vean como un castigo. Sin embargo, si parte de ellos es mucho más interesante y motiva más», asevera el especialista en relación familiar y comunicación.

El niñero mágico debe tener deberes y obligaciones. Entre sus funciones estarían organizar actividades de ocio con juegos adaptadas a la edad de sus hermanos; fomentar la lectura diaria con mínimo una hora al día; colaborar en la planificación familiar y detallar qué rol desempeña cada miembro de la familia en el tiempo libre vacacional; ayudar a controlar el tiempo dedicado a las pantallas, y, por último, fijar un tiempo diario para la relación familiar con un debate sobre qué hemos hecho durante la jornada para potenciar la relación familiar, para fomentar la comunicación verbal y gestual familiar.

«Es para disfrutar más. Es importante que ellos, porque además ellos lo van a hacer si se implican, incluso mejor que nosotros, porque saben más las pautas y las dinámicas que tienen entre los hermanos», señala García Gómez.

Es básico y fundamental tener en cuenta a nuestros hijos a la hora de organizar todas las actividades del verano, para que no se sientan desplazados ni castigados.

«Me reúno con mis hijos y les digo, a ver, ‘¿qué os parece?’ ‘¿Qué podemos hacer?’ ‘¿Qué os divierte?’ Y que ellos expongan, anotamos todas las ideas y sugerencias, y al final de esa charla hacemos un libro del verano, donde planificamos todo eso, pero con la participación e implicación de todos», explica el especialista.

Porque, más allá de llenar las horas del verano, el objetivo es que las vacaciones se conviertan en un espacio para recuperar tiempo compartido y fortalecer los vínculos familiares.