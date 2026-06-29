Gadis lanza la séptima edición de su concurso de microrrelatos.

Ya está en marcha una de las citas culturales más esperadas de Gadis: su concurso de microrrelatos, que celebra la séptima edición. Y es que, coincidiendo con el verano, la empresa gallega invita a los participantes a plasmar sus ideas con relatos breves de entre 3 y 100 palabras sobre una temática concreta: los cambios.

Eso sí, el enfoque de las historias es totalmente libre. Pueden ser desde vivencias personales o relatos realistas hasta narraciones de corte fantástico o de ficción.

Compromiso con el fomento de la lectura y el acceso a la cultura

«Nuestro objetivo es celebrar la escritura mediante una iniciativa inclusiva y abierta a la participación de distintas generaciones. Queremos motivar tanto a los jóvenes como a los mayores a explorar su faceta más creativa. Después de seis años de trayectoria, hemos comprobado que hay un enorme talento», explican desde Gadis, reafirmando su compromiso con el fomento de la lectura y el acceso a la cultura para toda la sociedad.

El plazo para enviar las propuestas permanecerá abierto hasta el 16 de agosto. Quienes deseen participar deberán rellenar el formulario disponible en la página web https://www.gadismicrorrelatos.com/.

Requisitos para participar

Los requisitos son muy sencillos: los textos han de ser originales e inéditos, no superar las cien palabras, estar firmados por personas mayores de 14 años y pueden ser escritos tanto en castellano como en gallego.

Noticias relacionadas

A la hora de seleccionar los relatos finalistas —los cuales Gadis reunirá en un volumen recopilatorio del que se imprimirán 12.000 ejemplares que se distribuirán de forma gratuita en los supermercados de Galicia y Castilla y León—, el jurado evaluará criterios como la originalidad, la sensibilidad, la creatividad y la capacidad de síntesis de los autores.