Fallecimientos
El cáncer se consolida como principal causa de muerte en España, sobre todo los de pulmón y colon
Una de cada cuatro defunciones se debió a un temor
La segunda causa fueron las enfermedades cardiovasculares
Las causas que más crecieron fueron las derivadas de infecciones respiratorias
EFE
El cáncer repite por tercer año consecutivo como principal causa de muerte en España con un 26,4 % del total de defunciones, seguida de las provocadas por enfermedades cardiovasculares, si bien fueron las derivadas de infecciones respiratorias las que más se incrementaron el año pasado, un 9 %.
Según los resultados provisionales de la estadística de Defunciones según la Causa de Muerte publicada este martes por el INE, los de pulmón y de colon fueron los tumores más letales, con 23.479 y 10.610 fallecimientos, respectivamente (un 0,9 % y 1,5 % más que un año antes), aunque fue el de mama, con 6.839, el que más creció (2,7 %).
Por su parte, las enfermedades del sistema circulatorio provocaron una de cada cuatro defunciones; las isquémicas del corazón fueron las más frecuentes, con 26.711 personas fallecidas (1,8 % menos que en 2024), por delante de las cerebrovasculares, que también bajan un 2,4 % hasta las 22.341.
En tercer lugar, se situaron las enfermedades respiratorias, que subieron un 9 % respecto a 2024, sobre todo la neumonía (8,5 %), la que más aumentó en 2025 junto con la insuficiencia renal (5,1 %).
Por el contrario, las que más descendieron fueron la diabetes mellitus (–3,4 %) y las enfermedades cerebrovasculares (–2,4 %).
Enfermedades isquémicas, ellos, y demencia, ellas
En total, en 2025 murieron 441.270 personas, 218.559 de ellas mujeres y 222.711 hombres. El 95,7 % fueron por causas naturales y el 4,3 % por motivos externos.
Las enfermedades que más mataron a los hombres en España fueron las isquémicas del corazón (16.830), seguidas del cáncer de bronquios y pulmón (16.722) y las enfermedades cerebrovasculares (9.988).
Mientras, en las mujeres fueron la demencia (15.344 fallecidas), las enfermedades cerebrovasculares (12.353) y la insuficiencia cardiaca (11.194).
Sólo en Aragón, Asturias y La Rioja bajaron las muertes por infección respiratoria
Por comunidades, y atendiendo a los principales motivos de defunción, las mayores tasas de las registradas por tumores se dieron en Asturias (381,3/100.000 habitantes), Castilla y León (317,9) y Galicia (305,2), al contrario que Melilla y Ceuta (150,5 y 161,3, respectivamente) y Madrid (192).
De hecho, donde más aumentaron por esta causa fue en Asturias (7,8 %), Murcia (4,9 %) y Ceuta (2,6 %).
Mientras, las que presentaron las cifras más altas de muertes derivadas de enfermedades del sistema circulatorio fueron también Asturias (342,7), Galicia (330,7) y Aragón (313,4). Las más bajas aparecen en Melilla (150,5), Madrid (162,5) y Baleares (181,2).
Pero donde más se incrementaron fue en las ciudades autónomas (26,4 % en Melilla y 4,7 % en Ceuta), además de en Canarias (2,8 %).
Galicia, con una tasa de 163,1 fue donde más personas murieron por infecciones respiratorias, seguida de Castilla y León (148,7) y Cantabria (144,8), al contrario que en Baleares, Aragón y Melilla (74,9, 77,9 y 79,3, respectivamente).
El incremento por esta causa fue generalizado en todas las autonomías, excepto en Aragón (–8,2 %), Asturias (–2,4 %) y La Rioja (–0,9 %).
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