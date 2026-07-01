España necesita 100.000 enfermeras para llegar a la media europea y cubrir las próximas jubilaciones. Lo denuncia, un año más, el Consejo General de Enfermería (CGE). Lejos de que la situación mejore, las cifras españolas, con 6,45 enfermeras por cada 1.000 habitantes, se mantienen "muy por debajo" de la media europea, que cuenta con 8,12 enfermeras por cada 1.000 habitantes, analiza el Consejo en el 'Informe de ratios 2025'.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión Europea (UE) ya recopilan y homogeneizan la ratio por cada 1.000 habitantes de profesionales, recuerda el Consejo. Estas ratios "no ignoran la relevancia de la complejidad de los cuidados, sino que responde a un imperativo metodológico de viabilidad, comparabilidad internacional y consistencia del dato para poder hacer un diagnóstico basal. Esto nos permite compararnos con países y datos de nuestro entorno", añade la corporación.

Mínima mejora

A pesar de que la ratio española ha mejorado "en 9 centésimas" con respecto a 2024 (6,36), el organismo asegura de que es "un aumento insuficiente y alerta de que siguen faltando aproximadamente 100.000 profesionales para cubrir las necesidades actuales del sistema sanitario".

Estas cifras son extrapolables al resto de la Unión Europea que, por segundo año, consecutivo vuelve a bajar sus ratios de 8,19 en 2024 a 8,12 en 2025. "Algo que pone en evidencia la grave situación a la que se enfrenta la enfermería a nivel mundial. Aun así, estos países europeos que también tienen déficit de enfermeras y ofrecen mejores condiciones fomentan el éxodo de enfermeras provocando todavía una mayor fuga de enfermeras", apunta el consejo.

Por comunidades

En cuanto a los datos por comunidades autónomas, el informe del CGE apunta que las cifras no son mucho "más esperanzadoras". Navarra, con 8,97 enfermeras por cada 1.000 habitantes, continúa liderando el ranking, seguida de País Vasco, con 8,21, que supera este año la media europea también. Canarias (7,71), Castilla y León (7,6), Aragón (7,47), Melilla (7,46), Asturias (7,39), Extremadura (7,14), Ceuta (6,97), Cantabria (6,77), Madrid (6,65), La Rioja (6,65) y Cataluña (6,58) ocupan los siguientes puestos y están por encima de la media nacional.

En este sentido, desde la institución colegial apuntan a que "aunque estén por encima del resto de comunidades, esto no significa que no necesiten más enfermeras para poder seguir dando unos cuidados óptimos, ya que las jubilaciones y el deseo de abandono de muchas profesionales también es latente en estas regiones".

En la cola

Por último, cerrando la cola y por debajo de la media española, Castilla-La Mancha (6,33), Islas Baleares (6,24), Comunidad Valenciana (5,65), Andalucía (5,62), Galicia (5,33) y Murcia (5,23). "Continuamos viendo enormes diferencias entre comunidades, que hacen que no toda la población pueda recibir los mismos cuidados y, por lo tanto, existe una inequidad total en la atención de las personas. Ni el Ministerio de Sanidad ni las consejerías pueden permitir que no reciban los mismos cuidados alguien que vive en Navarra que alguien que lo hace en Galicia", expone el presidente de las enfermeras, Florentino Pérez Raya.

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"Llevamos décadas avisando de lo que están ocurriendo y estamos actualmente en tiempo de descuento. La falta de enfermeras no es ningún juego y parece que desde las administraciones no han entendido la importancia que tiene este asunto. En un momento como el actual, en el que cada vez son más frecuentes las enfermedades crónicas y la esperanza de vida es cada vez mayor, los cuidados han pasado a primera línea de las necesidades sanitarias y, por lo tanto, las enfermeras deben estar más presentes que nunca", afirma Florentino Pérez Raya