Falsos empleados de banco: el fraude que dejó víctimas en la comarca de Santiago

Detrás de una llamada aparentemente rutinaria del banco, una alerta de seguridad y la presión de actuar al instante para evitar un supuesto robo, se esconde un timo. Así funciona el vishing del falso banco, una estafa telefónica que sigue golpeando a particulares, empresas y asociaciones en España. La Guardia Civil acaba de desarticular una red que defraudó cerca de 400.000 euros mediante este método, con llamadas en las que los delincuentes se hacían pasar por responsables de seguridad bancaria para lograr que las víctimas facilitaran códigos o autorizaran operaciones.

¿Cómo se desarrolló la estafa?

Todo comenzó en un club deportivo de Alicante que denunció haber sido víctima de una llamada realizada por falsos empleados de su entidad bancaria. Los estafadores consiguieron convencer a los responsables del club para autorizar operaciones con las que sustrajeron más de 53.000 euros. A partir de esa denuncia se inició la operación Lorath, que permitió descubrir una organización criminal que habría cometido 26 estafas y obtenido cerca de 400.000 euros de víctimas repartidas por distintos puntos de España. En la fase final de la investigación fueron detenidas 15 personas e identificadas otras 15 como presuntas «mulas bancarias», utilizadas para recibir y mover el dinero procedente de las estafas.

Un joven hablando por el móvil / PEXELS

Vishing en la comarca de Santiago

Con el nombre de operación Lacame se conoce una investigación que arrancó en enero de 2024 después de que un vecino de Teo denunciase haber sido víctima de una estafa bancaria por valor de 9.000 euros. Todo empezó con una llamada telefónica en la que un hombre se hizo pasar por empleado de la entidad bancaria del afectado. El supuesto trabajador le alertó de una transferencia fraudulenta que, según aseguró, estaba a punto de ejecutarse y le pidió varias contraseñas para cancelarla. Convencido de que hablaba con el departamento de seguridad de su banco, el vecino facilitó sus credenciales y siguió las instrucciones que le iban indicando. Al pulsar un enlace dentro de la aplicación bancaria, creyendo que bloqueaba la operación, autorizó sin saberlo una transferencia de 9.000 euros, que desaparecieron de su cuenta. La Guardia Civil determinó que los autores usaron técnicas de vishing, mediante llamadas fraudulentas, y de spoofing telefónico, manipulando el identificador de la llamada para que en la pantalla del móvil apareciese el número legítimo del banco. La investigación del Equipo @ Milladoiro permitió identificar a dos presuntos responsables, uno residente en Ferrol y otro en San Sebastián, y las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Guardia de Santiago.

Imagen de una aplicación bancaria / CaixaBank

Otro caso que transcendió tuvo lugar en Ames en 2023. Un vecino del municipio fue engañado mediante una llamada telefónica en la que los estafadores se hicieron pasar por personal de su entidad bancaria. Lograron ganarse su confianza y obtener acceso a sus datos bancarios hasta sustraerle 7.864 euros de la cuenta. La investigación fue asumida por el Equipo @ de Milladoiro, especializado en ciberdelincuencia, que contó con la colaboración de agentes de Barcelona para identificar a cuatro vecinos de la capital catalana como presuntos autores de la estafa.

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Las investigaciones de la Guardia Civil demuestran que el vishing del falso banco sigue siendo una de las estafas con mayor capacidad de expansión en España. Los casos de Teo y Ames reflejan cómo una llamada aparentemente rutinaria puede convertirse en cuestión de minutos en un fraude con importantes pérdidas económicas, una modalidad que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado continúan situando entre las principales amenazas de la ciberdelincuencia dirigida contra particulares.