Hoteles y residencias caninas en Santiago: vacaciones también para ellos

No siempre es posible llevarse a nuestros peludos de viaje, ni todo el mundo cuenta con un familiar o amigo que pueda cuidarlos durante unos días. Con la llegada de julio arrancan las vacaciones, y muchas familias y parejas empiezan a organizar sus planes con una pregunta clave en su cabeza: qué pueden hacer y qué no en función de si se admiten mascotas. Por suerte, en Santiago y alrededores existen hoteles y residencias caninas pensados para que los cuidadores puedan viajar tranquilos y para que los perros disfruten también de su propio descanso, con espacios amplios, atención diaria, zonas de juego, habitaciones individuales y cuidados adaptados a cada animal.

Todas ellos son opciones para poder irse de vacaciones con más tranquilidad, sabiendo que nuestros perros quedan en buenas manos. A continuación reunimos algunos de los centros que pueden cuidar este verano de los perros de los compostelanos.

1. CanGal

Entre las opciones para dejar a nuestro perro al cuidado de profesionales sin salir del municipio compostelano está Residencia Canina CanGal, situada en el Lugar Roán. El centro está orientado al alojamiento y cuidado de mascotas durante estancias de corta o mayor duración, desde ausencias puntuales hasta periodos vacacionales. Sus instalaciones cuentan con alojamientos calefactables, zona interior y exterior privada, además de dos amplios parques de recreo que suman más de 4.000 metros cuadrados destinados al esparcimiento de los animales.

Además de dar alojamiento, CanGal figura como una residencia canina con servicios complementarios vinculados al cuidado animal, como educación o adiestramiento canino, así como recogida y entrega a domicilio. El centro asegura que los peludos permanecen supervisados las 24 horas del día por sus profesionales y que los propietarios pueden mantener contacto diario mediante llamadas telefónicas o wasap, con envío de fotos y vídeos para conocer cómo se encuentra el perro durante su estancia.

Exteriores de la Residencia CanGal / Redes

2. Villa Mai

En este caso se trata de un hotel canino y felino ubicado en Bastavaliños, Brión, a poca distancia de Santiago. Se presenta como una residencia orientada al cuidado y bienestar de las mascotas, con servicios de alojamiento, guardería y peluquería, lo que lo convierte en una opción cómoda para quienes buscan dejar a su perro durante las vacaciones sin alejarse demasiado de la capital gallega.

Su propuesta se centra en ofrecer una estancia segura y confortable, con instalaciones pensadas para que los animales no pasen el día encerrados. Además de las estancias de varios días, Villa Mai también ofrece guardería de día, una alternativa útil para las familias que necesitan dejar al perro durante unas horas. Villa Mai cuenta también con zonas amplias de esparcimiento para que el perro corra y socialice, actividades con monitores, así como la posibilidad de recogida y entrega a domicilio.

Imagen del Hotel canino y felino Villa Mai / Villa Mai

3. Veiga do Ulla

Ubicada en el municipio de Vedra, esta residencia canina tiene en el espacio exterior uno de sus principales atractivos. El centro dispone de una finca de alrededor de 6.000 metros cuadrados destinada a los paseos y al esparcimiento de los perros, que salen de forma individual tres veces al día. Esta fórmula permite combinar ejercicio, seguridad y una atención más personalizada durante la estancia.

La residencia cuenta además con caniles individuales, que se limpian a diario y se desinfectan con la llegada de cada nuevo huésped. Entre sus servicios complementarios figuran una zona interior climatizada para perros pequeños, recogida y entrega, atención veterinaria 24 horas y el apoyo de un educador canino titulado.

Exteriores de Veiga do Ulla / Veiga do Ulla

4. Amarok

El centro está situado en Trazo, a unos diez minutos de Compostela, y se presenta como una residencia canina rodeada de bosque, prados y el río Tambre. Alejada de carreteras, Amarok está pensada para que los animales puedan disfrutar de una estancia tranquila y en contacto con la naturaleza.

Su filosofía se basa en un cuidado cercano y constante. Según explica la propia residencia, se trata de un proyecto familiar y la responsable vive en la finca junto a sus perros, de modo que los animales alojados no se quedan solos y cuentan con supervisión diaria. El espacio dispone de una finca privada de 7.000 metros cuadrados, que incluye un bosque de unos 3.000 destinado al juego, el paseo y el movimiento en un entorno seguro.

Entre sus instalaciones, Amarok cuenta con perreras exteriores de 12 metros cuadrados, caniles interiores con calefacción, zonas amplias de descanso y juego, además de vigilancia y cuidado las 24 horas. La residencia también ofrece rutinas de paseo, normalmente con tres salidas diarias, que pueden realizarse en grupo o de forma individual según el carácter y las necesidades de cada perro.

Además del alojamiento durante vacaciones o ausencias puntuales, el centro ofrece servicios como guardería de día y recogida y entrega a domicilio.

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Dos perros disfrutando de la finca de Amarok / Amarok

Opciones ‘caseras’

Más allá de los hoteles y residencias caninas, en Santiago existen también alternativas más domésticas para quienes buscan dejar a su perro durante unas horas o unos días. Plataformas como Gudog, Rover, Holidog, Petme o PetBacker conectan a propietarios con cuidadores particulares que ofrecen servicios de guardería de día, alojamiento, paseos o visitas a domicilio. En estos casos suelen acoger al perro en sus propias viviendas o desplazarse hasta la del cuidador.