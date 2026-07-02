Sanidad
La OMS pone fin al brote de hantavirus del crucero tras más de un mes sin contagios
El brote dejó un total de 13 casos, incluidos tres fallecidos, y quedó cerrado tras completarse sin nuevos positivos el seguimiento de los contactos
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio hoy por concluido el brote de hantavirus que surgió en un crucero, luego de que el último contacto de una persona expuesta al virus finalizara su periodo de cuarentena dando negativo a la última prueba que se le hizo, por lo que retornó a su domicilio.
"Nos complace anunciar que el número total de casos relacionados con este brote sigue siendo trece, incluidos tres fallecidos. Se identificaron más de 650 contactos, que tuvieron seguimiento por parte de las autoridades sanitarias de 33 países y territorios", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhano Ghebreyesus.
Ningún caso de hantavirus fue reportado desde el 25 de mayo.
Fuente: El Periódico
- Diez orquestas en seis días: el pueblo gallego que se llena de música desde este viernes con Panorama, París de Noia y Los Satélites
- Cinco jóvenes gallegos conquistan la lista Forbes '30 under 30' de España por su talento y visión emprendedora
- Nueve años y medio de cárcel para Xabier Ron, candidato a la alcaldía de Santiago, por violar a una menor alumna suya
- Sen comercio local seriamos cidades dormitorio': Los pequeños negocios de Bertamiráns y Milladoiro reivindican su papel
- El peregrino desalojado de la Praza do Obradoiro repite su comportamiento por segunda noche consecutiva en Santiago y vuelve a acampar con su tienda en los bajos del Pazo de Raxoi
- De un negocio familiar en Ordes a un grupo que factura 143 millones: Internaco cumple 50 años
- La carrera por un piso de estudiantes en Santiago empieza a las 2.30 de la madrugada: 'Preferimos fastidiarnos una noche antes que vivir cuatro años en un mal piso
- Léo Westermann encabeza la operación salida del Monbus Obradoiro tras el ascenso a la Liga Endesa