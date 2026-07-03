«Mamá, soy yo»: el timo del hijo en apuros que también afecta a Santiago

No es una estafa nueva, pero sigue funcionando. Galicia se encuentra en el foco del conocido como timo del hijo o la hija en apuros, un fraude que se aprovecha de la confianza familiar y de la urgencia para conseguir que las víctimas transfieran dinero a los delincuentes. Pocas personas quedan que no hayan recibido en su móvil un wasap o un SMS con un mensaje similar a este: «Hola, mamá/papá, soy yo. Se me ha roto el móvil y este es mi nuevo número. Necesito hacer un pago urgente y no puedo acceder a mi cuenta. ¿Puedes hacerme una transferencia? Te lo devuelvo en cuanto pueda». Un texto que muchas veces ha sido motivo de mofa cuando llega a alguien que ni siquiera tiene hijos, pero que también ha causado pérdidas millonarias en toda España.

Una de las más recientes se ha juzgado precisamente esta semana en Vigo. La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha analizado una estafa de 6.797 euros a un vecino de la ciudad olívica mediante el conocido timo del hijo en apuros.

Timo en Vigo

Según la acusación, en junio de 2025 la víctima recibió un mensaje en el que alguien se hacía pasar por su hijo, decía tener un nuevo número y pedía una transferencia urgente. El hombre ingresó el dinero en una cuenta vinculada a la acusada, pero el engaño se descubrió cuando el hijo real llegó al domicilio y negó haber solicitado cantidad alguna. Parte del dinero, 3.801 euros, quedó bloqueado judicialmente, mientras que se habrían retirado dos cantidades de unos 1.500 euros cada una.

Una persona mirando su móvil / PEXELS

La vista ha quedado pendiente de sentencia. La acusada, una joven navarra, negó haber participado conscientemente en la estafa y sostuvo que también fue engañada. Declaró que le ofrecían pequeñas cantidades por abrir cuentas bancarias, y que no sabía que iban a utilizarse para recibir dinero procedente de un fraude. La Fiscalía, sin embargo, mantiene su petición de 21 meses de prisión y cuestiona esa explicación, al considerar poco creíble que una persona joven, con formación universitaria y familiarizada con cuentas digitales, no sospechase del uso fraudulento de esas operaciones.

Víctimas en la comarca compostelana

En el área de Santiago también se ha documentado, al menos, un caso con víctima directa. Ocurrió en Ames, donde una vecina acabó perdiendo 5.500 euros tras caer en el timo del hijo en apuros. La investigación, bautizada como Operación Brokenphone, arrancó en enero de 2024 después de que la mujer denunciase los hechos en el puesto de la Guardia Civil de O Milladoiro. Según informó la Guardia Civil y recogieron medios gallegos, la víctima recibió un mensaje en el que alguien se hacía pasar por su hijo y le pedía ayuda económica urgente alegando problemas con el móvil.

Un guardia civil de espaldas / ECG

El engaño siguió el patrón habitual de esta estafa: tras el primer mensaje, la mujer mantuvo una conversación por wasap con quien creía que era su hijo. Los estafadores le hicieron creer que necesitaba dinero para resolver varias urgencias, entre ellas el pago de supuestas deudas y la reposición del teléfono dañado. Movida por la preocupación, realizó varias transferencias bancarias hasta alcanzar los 5.500 euros. Cuando se dio cuenta de que había sido engañada, acudió a denunciar.

El caso fue investigado por el Equipo @Milladoiro, especializado en ciberdelincuencia, con la colaboración del Equipo @Cádiz. Las pesquisas permitieron identificar como presuntos responsables a tres personas de una misma familia residentes en Algodonales, Cádiz.

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Operación policial vinculada a Santiago

Santiago aparece vinculado a una investigación de gran alcance contra este tipo de fraude. En octubre de 2024, la Guardia Civil desarticuló en la denominada Operación Xibeca un grupo criminal especializado en el timo del hijo en apuros, al que atribuyó una estafa de unos 19.000 euros. La investigación permitió esclarecer tres delitos de estafa e identificar, detener o investigar a 12 personas relacionadas con la red en distintas localidades gallegas, entre ellas Santiago y O Milladoiro, además de Teixeiro, Lugo, Monforte de Lemos y Ourense. A los encausados se les atribuyeron delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.