Sorteos
Resultados de la Primitiva del sábado 4 de julio de 2026
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 4 de julio de 2026, ha estado formada por los números 19, 25, 28, 43, 44 y 48. El número complementario es el 16 y el reintegro, el 8. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo sábado.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 4249108, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Borja Iglesias pone el broche al meme del hermano de Lamine Yamal al desvelar quién es 'la rubia de delante
- Oportunidad para ganaderos: la Xunta subasta 44 vacas rubias gallegas con precios de salida de 1.800 euros
- Netflix busca en Galicia figurantes para ‘Animal’: esto es lo que debes cumplir para participar en la tercera temporada
- «Nos salvamos de chiripa»: una familia 'gallega' de La Guaira en Santiago para la graduación de su hija cuando el doble terremoto arrasó su ciudad
- ¿Cuánto costará aparcar en el nuevo parking del Clínico de Santiago? Sanidade definirá el modelo de gestión
- El cultivo de arándanos se estanca en Galicia por la competencia foránea y los precios en origen: 'Si los intermediarios se quedan con el beneficio, la actividad no es rentable
- Fallece María Dolores Durán Rey, ex Jefa de Estudios del Colegio Alca
- Un Ensanche con 130 persianas bajadas: de la desaparición de los locales más emblemáticos a un relevo que nunca llega