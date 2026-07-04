El Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia advierte sobre los peligros de las gafas de sol de baja calidad este verano

Con el comienzo del verano y el aumento de los rayos solares y de la radiación UV es conveniente que la gente tenga en cuenta el cuidado de sus ojos.

El Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia recomienda el uso de gafas de sol de calidad para proteger los ojos durante largas jornadas veraniegas. Para pasar momentos al sol, como en la playa, en el parque o haciendo deporte, y recargar el cuerpo de vitamina D, es importante proteger la vista y los ojos de la radiación solar.

«Usar gafas de sol de calidad es esencial para proteger la salud visual a corto y largo plazo, evitando el riesgo de sufrir patologías visuales y que las estructuras oculares más sensibles, como el cristalino, la retina o la córnea, no se vean afectadas», asevera la presidenta del Colexio Oficila de Ópticos Optometristas de Galicia, Esther Amaro.

El Colexio recuerda que las gafas de sol son la primera línea de defensa contra el deslumbramiento del sol y sus rayos UV. La entidad recomienda el uso de gafas de sol homologadas, es decir, que hayan pasado un control sanitario por parte de un óptico optometrista, con la marca «CE» con el control de calidad de la Unión Europea, y no aconseja su compra en bazares o mercadillos donde se venden falsificaciones sin ningún tipo de registro sanitario.

Además, la presidente del Colexio explica que la protección debe extremarse desde las 12 del mediodía a las 5 de la tarde. «Aunque exista nubosidad, porque parte de la radiación UV traspasa la barrera de las nubes», comenta Esther Amaro.

Para hacer deporte, como jugar al fútbol, hacer running, o ir a dar un paseo también es primordial usar protección, sobre todo si el deporte se practica en la montaña «porque la radiación aumenta entre un 10 y un 12 % por cada 1.000 metros de altura, pudiendo producir quemaduras y lesiones en la vista», apunta Amaro.

Además, el Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia destaca que si las gafas de sol son de mala calidad la pupila se abre más porque las lentes dejan pasar menos luz, pero la misma radiación nociva. «Si las lentes tintadas no tienen tratamiento de absorción ultravioleta, esta llega a los ojos. Por eso, es más conveniente no usar nada que llevar gafas de sol tintadas sin filtro ultravioleta», explica la presidenta del Colexio, Esther Amaro.