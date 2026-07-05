El auge de las compras por internet multiplica las estafas en las rebajas

Con la llegada de las rebajas, la semana pasada, también llegan las ciberestafas y los ciberdelitos online. Desde descuentos «demasiado reales», deepfakes con vídeos falsos de influencers, la irrupción de los chatbots, los asistentes virtuales o hasta el phishing con correos o mensajes falsos. Estos pueden ser algunas de las tantas posibilidades que utilizan los ciberdelincuentes para apoderarse de nuestros datos bancarios y hasta de los números de nuestras tarjetas de crédito y débito.

El Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) advierte que las estafas digitales vinculadas a las rebajas, se han convertido a día de hoy, en operaciones sofisticadas gracias al uso de la inteligencia artificial por los delincuentes.

Según explica el presidente del CPEIG Fernando Suárez las rebajas son el terreno perfecto para las ciberestafas porque se juntan y coinciden tres factores: «Muchas compras, prisas y ofertas que parecen difíciles de dejar pasar».

Los ‘ganchos’

Para estos ciberestafadores el engaño más habitual es la tienda falsa que imita a una marca conocida o crea una web aparentemente profesional con descuentos imposibles.

Pero no es la única forma que tienen de enganchar a los usuarios: «También aumentan los mensajes falsos sobre envíos, devoluciones o problemas con el pago, que buscan que pinchemos en un enlace y entreguemos nuestros datos» explica el presidente del CPEIG.

Los ciberdelincuentes también tienen sus frases para poder hacer caer a los usuarios. «El gancho suele ser siempre el mismo: ‘últimas unidades’, ‘solo hoy’, ‘descuento del 80 %’ o ‘tu pedido está retenido’. Cuando sentimos urgencia, comprobamos menos. Y ahí es donde aprovechan la oportunidad», asevera Suárez.

Los precios demasiados buenos también son una señal de alerta. «Si una consola, un móvil o una prenda de marca tiene un descuento desproporcionado respecto a cualquier otra tienda, hay que detenerse y comprobarlo», apostilla Suárez. También se debe desconfiar de direcciones web extrañas, con faltas de ortografía, dominios poco habituales o nombres que intentan parecerse al de una marca conocida. «Conviene revisar que exista información real de la empresa: aviso legal, datos de contacto, política de devoluciones y formas de pago seguras», señala el presidente del CPEIG Fernando Suárez.

Un buen consejo que se puede tener en cuenta para realizar las compras online durante las rebajas es que «antes de comprar, hay que dedicar dos minutos a comprobar, ya que, es mucho menos tiempo que el que lleva intentar recuperar una estafa», finaliza Suárez.