CARREIRA PEDESTRE
Loterías
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 5 de julio de 2026
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 5 de julio de 2026 es: 6, 13, 27, 30 y 32, siendo el número clave el 4.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- Borja Iglesias pone el broche al meme del hermano de Lamine Yamal al desvelar quién es 'la rubia de delante
- Una grúa forestal robótica de Industrias Guerra arrasa en Galiforest
- Oportunidad para ganaderos: la Xunta subasta 44 vacas rubias gallegas con precios de salida de 1.800 euros
- Las escapadas favoritas de los santiagueses cuando el calor aprieta: todas a menos de una hora
- Una mujer de 29 años y un menor, trasladados al hospital tras una salida de vía en Touro
- Muere un hombre tras ser rescatado inconsciente del río Ulla en A Estrada
- Héctor Galán y el mercado del Obradoiro: «Iremos a por seis jugadores: dos bases, un exterior y tres interiores»
- Fallece María Dolores Durán Rey, ex Jefa de Estudios del Colegio Alca