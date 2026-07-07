Manuel Vidal, el podólogo compostelano que pisa fuerte en redes con sus consejos para cuidar los pies

Manuel Vidal solo tiene 31 años, pero atesora ya una sólida trayectoria profesional: lleva seis trabajando en su propia clínica, en plena Rúa do Vilar, y en menos de dos años ha logrado congregar en sus redes a una amplia comunidad de seguidores que cada semana esperan sus consejos sobre podología. A pesar de haberse convertido en uno de los sanitarios más virales de Santiago, él no se considera un influencer, sino un divulgador de contenidos de salud porque en todo momento su objetivo no es otro que valerse de las redes sociales para ayudar a personas de todo el mundo que tengan problemas en los pies. Las cifras hablan por sí solas. Manuel (podomanu.com) ha captado la atención de cientos de miles de usuarios: 448.000 seguidores en Instagram, 292.100 en TikTok, 78.000 en Facebook y 141.000 suscriptores en YouTube, un canal que abrió el pasado mes de enero.

El salto a las redes y la viralidad

Manuel empezó a divulgar contenido en redes sin muchas expectativas, pero se animó al pensar que, en realidad, hay muchísima gente con problemas en los pies. «Somos un animal bípedo que se sostiene sobre dos patas, así que todo nuestro peso corporal recae sobre los dos pies. Al final, muchos de nuestros problemas van a parar a la espalda y a los pies. Pocos afortunados se han librado de dolor en alguna de estas dos partes», sostiene.

Fue hace aproximadamente un año cuando su contenido empezó a llegar a más gente. «Noté el despegue en redes cuando empecé a hablar sobre el peor y el mejor calzado para la fascitis plantar», explica. A partir de ese éxito, su trabajo en la clínica también evolucionó. «Ahora estoy más enfocado en tratar lesiones del pie y me considero un afortunado porque es lo que más me gusta. Me centro, sobre todo, en la podología infantil y en ayudar a deportistas y a otras personas con dolor en los pies», cuenta.

«Noté el despegue en redes cuando empecé a hablar sobre el peor y el mejor calzado para la fascitis plantar»

Otro aspecto que ha cambiado en su trabajo a raíz de su popularidad en redes ha sido la incorporación de las consultas online. «He tenido pacientes de todos los países que te puedas imaginar, como Austria, países de Latinoamérica o Estados Unidos». Todos ellos le han conocido a través de las redes. «Tengo un protocolo muy estructurado que me permite reproducir en la consulta online las mismas pruebas que haría de forma presencial. La telemedicina es el futuro porque, si lo planteas bien, puedes hacer una exploración muy completa», considera.

De hecho recuerda un caso especialmente curioso en el que ayudó a un hombre que estaba en medio del Pacífico en un atunero. «Tenía un dolor terrible en el talón y en tres semanas conseguimos solucionar su problema con un tratamiento basado en ejercicios terapéuticos».

Sus seguidores: desde deportistas a madres preocupadas por la pisada de sus hijos

No existe un paciente tipo que le siga, aunque sí admite que el 70% de su comunidad está formada por mujeres: «Me siguen desde jóvenes hasta personas mayores. Básicamente, cualquiera con problemas en los pies. Mi contenido lo ven muchos deportistas o madres preocupadas por la pisada de sus hijos. Además, también consultan mis consejos otros sanitarios para tomar ideas a la hora de crear contenido, al igual que yo me he inspirado en otros», cuenta.

Y, por supuesto, muchos de sus seguidores son pacientes de su clínica, a la que llegaron tras conocer sus vídeos:«Con las redes ya vas estableciendo la alianza terapéutica. Noto que los pacientes que me siguen y que vienen a mi consulta me hacen mucho más caso en las recomendaciones», cuenta.

El valor de las redes: Manuel defiende la importancia de la divulgación científica

Manuel empezó su proyecto en redes de forma totalmente altruista y, a día de hoy, puede decir que está consiguiendo su objetivo: ayudar a cualquier persona del mundo con problemas en los pies. «Todos los días me llegan correos de gente que me agradece los consejos en redes. Algunos de ellos no tienen recursos y me dicen que, gracias a mis vídeos, han solucionado su problema», explica.

«Todos los días me llegan correos de gente que me agradece los consejos en redes. Algunos de ellos no tienen recursos y me dicen que, gracias a mis vídeos, han solucionado su problema»

Por todo ello, Vidal defiende la importancia de la divulgación científica frente a los bulos que circulan en internet: «Los sanitarios tenemos que empezar a divulgar sí o sí. Hoy la gente busca en internet y en las redes sus problemas, y precisamente por eso tenemos que estar ahí, para aportar criterio», considera.

La fascitis plantar y las zapatillas más adecuadas son dos temas recurrentes en sus vídeos

En sus vídeos aborda diferentes temas, aunque suele centrarse en lo que más se encuentra en consulta. «Hablo mucho de la fascitis plantar porque es un problema que el 10% de la población mundial va a tener alguna vez en su vida. También me centro mucho en el calzado y en desentrañar la moda del barefoot, algo que hay que entender bien porque, si tienes una lesión, quizás no es el momento de usarlo», explica.

Manuel sostiene que, de forma general, cuesta escoger bien el calzado porque se tiende a priorizar la estética frente a la funcionalidad. «Tenemos que entender que hay un calzado para cada tipo de pie y para cada actividad. No es lo mismo un zapato o sandalia casual para caminar un poco que para hacer turismo. Ahora, por ejemplo, con el calor, para andar mucho recomiendo sandalias como las Gioseppo Lunenburg o las Teva Aventrail». En el caso de preferir una zapatilla cerrada para hacer turismo, aconseja priorizar una zapatilla de correr que sea estable y que, en general, tenga un poco de elevación en el talón y amortiguación.

Dado su éxito son muchas las marcas que quieren colaborar con él, pero Manuel asegura que solo acepta propuestas de empresas con las que «se siente cómodo» y cuyos productos considera realmente útiles. «Todos los meses rechazo colaborar con marcas de calzado que no son adecuadas para el pie, con empresas de suplementos sin evidencia científica o con firmas que venden cremas para curar la fascitis plantar».

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Manuel Vidal ha encontrado en las redes una forma de ampliar el alcance de su profesión sin perder de vista su objetivo inicial: acercar la podología a quienes la necesitan. Porque, detrás de cada consejo sobre salud del pie, insiste, hay una misma intención: divulgar con rigor para ayudar.