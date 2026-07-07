Xosé Neira Vilas será el autor homenajeado en las Letras Galegas 2027

La Real Academia Galega elegirá al escritor Xosé Neira Vilas (Gres, Vila de Cruces, 1928-2015) como figura homenajeada en el Día das Letras Galegas del próximo año.

Así lo han confirmado fuentes de la Academia consultadas por Europa Press, que han explicado que, aunque también se formalizó la candidatura de Constantino García González (Oviedo, 1927-Santiago de Compostela, 2008), la del escritor pontevedrés parece contar con más apoyos.

Neira Vilas, autor de una de las obras más reconocidas de la literatura gallega, 'Memorias dun neno labrego', recibió, entre otros galardones, la Medalla Castelao, el Pedrón de Honra, el Premio Trasalba, el Premio de la Crítica Española (novela en gallego) o el Premio de la Crítica Gallega (ensayo).

Hijo de campesinos, cursó estudios primarios y a los 16 años empezó a trabajar de contable en un aserradero local. Creó un grupo de teatro y llevó a escena varias obras en lengua gallega y realizó sus primeros versos y narraciones.

Hijo de la emigración

Neira Vilas emigró a Argentina en 1949 y se estableció en Buenos Aires, donde trabajaba durante el día y estudiaba durante la noche. Allí cursó Comercio, Música y se licenció en Periodismo.

El autor profundizó en el conocimiento de Galicia desde Buenos Aires, adentrándose en la historia y la identidad cultural de su tierra de origen, y publicando sus primeros trabajos en prensa gallega de la emigración, rodeado de personalidades como Luís Seoane, Rafael Dieste, Ramón Suárez Picallo, Lorenzo Varela, Eduardo Blanco Amor o Ramón de Valenzuela.

Asistió a cursos de lengua, literatura, historia, arte, geografía y economía de Galicia, y extendió su colaboración periodística a publicaciones de Uruguay y México, adquiriendo una cultura universal al tiempo que profundizaba en sus raíces gallegas.

Junto a otros jóvenes emigrantes, fundó las Mocidades Galeguistas en 1953 y el periódico Adiante y representó a la juventud gallega ante la Galeuzca Xuvenil refundada en Buenos Aires, designado además por el Consello de Galicia para la Secretaría da Comisión Organizadora del histórico Primer Congreso da Emigración Galega, en 1956.

Al año siguiente se casó con la escritora Anisia Miranda, con quien fundó la editorial Follas Novas, a través de la que reunieron todo lo que se publicaba sobre Galicia en el mundo.

En 1960 publicó el poemario 'Dende lonxe' y la novela 'Memorias dun neno labrego' en 1961, la obra literaria gallega más reeditada y vendida tanto en su lengua original como en diversas traducciones.

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En ese año se trasladó a Cuba con su mujer, donde ocupó diversos cargos administrativos y colaboró en diversos periódicos y revistas. En 1992 regresó a su Gres natal, donde siguió participando activamente en la vida cultural gallega hasta su fallecimiento, en 2015.