El actor gallego Luis Zahera recibe la Medalla de Oro de las Bellas Artes durante el rodaje de la serie «Animal» en Santiago
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha entregado este miércoles la distinción al actor en la capital gallega
Pablo Varela
El actor gallego Luis Zahera ha recibido una visita de lo más sorprendente este miércoles. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, le ha entregado este miércoles a Zahera, durante el rodaje en Santiago de la serie 'Animal', la Medalla de Oro de las Bellas Artes 2023, que no había podido recibir por motivos de agenda en la gala de entrega.
El ministro ha explicado el encuentro a través de un mensaje en sus redes sociales: «Aunque coincidir no ha sido sencillo, he tenido el placer de entregarle al fin esa Medalla que desde hace tanto le esperaba. Y como no podía ser de otra manera, hemos tenido que aprovechar un pequeño descanso durante el rodaje de 'Animal', serie en la que ahora está trabajando, para poder dársela personalmente».
En este mismo mensaje, Urtasun ha destacado la trayectoria de Zahera con monólogos, series de televisión y películas que le han llevado a convertirse «en uno de los rostros más conocidos del audiovisual español».
Entre las alabanzas a al gallego, Urtasun ha puesto en valor que el reconocimiento a su «excelente carrera» viene dado por «el cariño de los espectadores», pero también por los numerosos premios que ha conquistado, entre ellos dos Goya al Mejor Actor de Reparto y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que se le concedió en 2023.
Por último, Ernest Urtasun ha agradecido a Luis Zahera su tiempo, así como el «amor y la pasión» que dedica a su profesión para que, ha añadido, «el resto podamos seguir disfrutando de tu talento».
Zahera se encuentra inmerso en el rodaje de la segunda temporada de 'Animal', en la que encarna a un veterinario rural que se enfrenta cada día a pacientes y vecinos que no dejan de sorprenderlo. La serie, producida por Netflix, empezó hace unas semanas el rodaje; teniendo Santiago de Compostela como uno de sus escenarios principales.
Fuente: Faro de Vigo
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