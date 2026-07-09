El calor extremo provoca reglas más largas y dolorosas y en menopausia, sofocos más intensos

El calor extremo pone en jaque a nuestro cuerpo. La llegada de temperaturas cada vez más altas, así como de olas de calor más intensas y duraderas, está dejando huella en nuestros cuerpos y, por ejemplo, haciendo que durmamos peor, estemos cada vez más cansados y, en general, sintamos que nuestro cerebro funciona al ralentí. Pero hay otro efecto del que apenas se habla y que, sin embargo, millones de mujeres reconocen sufrir con cada vez más frecuencia durante los meses estivales. Y son las alteraciones del ciclo menstrual durante los días de calor extremo.

Según afirman los expertos, este fenómeno se ha relacionado con sangrados más abundantes de lo habitual, más cuadros de dolor, hinchazón y cansancio y hasta con retrasos o adelantos del ciclo menstrual. "El calor extremo pone al cuerpo en una situación de estrés tan grande que lo altera todo", afirma la especialista en salud hormonal Carme Valls, quien lleva años estudiando la fisiología del ciclo menstrual.

"El calor extremo no altera directamente las hormonas sino que actúa como un factor de estrés extremo para el organismo y eso es lo que, al final, acaba alterando el ciclo menstrual y sus síntomas" Carme Valls — Endocrina

La explicación, afirma Valls en una entrevista con El Periódico, tiene que ver con cómo las altas temperaturas alteran el funcionamiento normal de nuestro organismo, activan todas las "alarmas internas" para disipar el calor y crean una situación de "estrés extremo" para el cuerpo. En este proceso, relata la endocrina, el organismo reajusta todas sus funciones internas para dar prioridad a tareas vinculadas a sobrevivir a las altas temperaturas y eso, de forma colateral, acaba afectando a las funciones reproductivas.

En el caso de la menopausia, por ejemplo, está demostrado que las altas temperaturas aumentan aún más la sensación de sofocos que experimentan muchas mujeres durante la llamada fase de transición

"El calor extremo no altera directamente las hormonas sino que actúa como un factor de estrés extremo para el organismo y eso es lo que, al final, interfiere en el funcionamiento normal del eje hormonal que regula la ovulación, y acaba alterando el ciclo menstrual y sus síntomas", comenta la especialista.

Alteraciones hormonales

Según apuntan diverso estudios, la exposición prolongada a temperaturas muy elevadas, como las registradas durante una ola de calor, puede modificar la actividad del hipotálamo y alterar la producción de las hormonas que coordinan el ciclo menstrual. Como consecuencia, la ovulación puede retrasarse, producirse de forma incompleta o incluso no llegar a producirse ese mes. Y eso, afirma Valls, acaba se desencadenando de distintas maneras y dar lugar, por ejemplo, a ciclos más cortos, menstruaciones más abundantes, retrasos o incluso ausencia temporal de la regla durante los episodios de calor.

Esto, en la práctica, provoca que el calendario de la regla "se descontrole" durante los veranos de calor extremo y que ya no funcione con la misma regularidad que en el resto del año. Como cuando, por ejemplo, una persona está pasando por un periodo de estrés muy intenso.

Varios estudios demuestran cómo el calor "amplifica síntomas" como cansancio, dolores de cabeza y hasta irritabilidad

También son varios los trabajos que muestran que el calor, además de alterar el ciclo, también empeora cómo se vive. Primero, porque las altas temperaturas provocan vasodilatación y eso puede favorecer un flujo menstrual más abundante e intensificar la sensación de pesadez o los calambres. Segundo, porque durante las olas de calor aumenta la pérdida de líquidos y electrolitos a través del sudor y, sin la hidratación suficiente, el cuerpo sufre más cansancio, dolores de cabeza y otras manifestaciones del síndrome premenstrual (SPM). Y en tercer lugar, según apuntan varios especialistas, en situaciones de calor intenso se incrementa la liberación de cortisol, la hormona del estrés, y eso también puede agravar síntomas como la irritabilidad, el cansancio o las cefaleas durante los días de menstruación.

Estrés térmico intenso

Varios expertos afirman que el calor extremo funciona como un "amplificador de síntomas". Porque, aunque no afecta igual a todas las mujeres, sí puede hacer que síntomas como la hinchazón, la retención de líquidos, la falta de energía o los cambios de humor resulten mucho más intensos que durante el resto del año. En el caso de la menopausia, por ejemplo, está demostrado que las altas temperaturas aumentan aún más la sensación de sofocos que experimentan muchas mujeres durante la llamada fase de transición. Sobre todo en días en los que se solapan días de temperaturas extremas con noches en las que es imposible conciliar el sueño por culpa del calor porque, según apuntan varios trabajos, el cuerpo tiene que hacer un sobreesfuerzo para resistir a un estrés térmico tan intenso y sostenido.

"La mayoría de mujeres no sabe que una situación de estrés físico como la exposición al calor puede alterar la ovulación y muchos profesionales médicos tampoco lo explican en las consultas"

Mientras vemos cómo el cambio climático convierte las olas de calor en episodios cada vez más intensos y frecuentes, la falta de información sobre los efectos de este fenómeno en la salud de las mujeres sigue avanzando al ralentí. Valls afirma que esta falta de atención se explica por una "carencia histórica" de estudios enfocados en el cuerpo de las mujeres y, sobre todo, en una falta de formación médica sobre salud menstrual.

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"La mayoría de mujeres no sabe que una situación de estrés físico como la exposición al calor puede alterar la ovulación y muchos profesionales médicos tampoco lo explican en las consultas", sostiene la especialista quien, además, reivindica mejorar la información sobre salud menstrual y, sobre todo, profundizar en estudios científicos que expliquen cómo el cambio climático puede afectar a la salud de las mujeres.